Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко подвел итоги матча с харьковским «Металлистом 1925». «Волки» пропустили два гола на последних минутах встречи и потеряли победу (3:3).

«Зрителям футбол понравился. Для нас же, как для команды, которая на 90-й минуте вела в счете 3:1 – это поражение. Мы не забили много моментов. Не забиваешь ты, забивают тебе.

Установка была играть агрессивно на половине поля соперника, перехватывать мяч там, заканчивать атаки ударами. Все было хорошо, но в конце что-то пошло не так.

На поле казалось, что наша игра, которую мы закрыли. Однако в конце потеряли концентрацию и заранее расслабились», – сказал Назаренко.

«Полесье» перед последним туром УПЛ занимает шестое место в турнирной таблице. Новичок элитного дивизиона набрал 47 баллов за 29 матчей.