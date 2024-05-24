Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Что-то пошло не так». НАЗАРЕНКО – о потере очков в игре с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 03:51 | Обновлено 24 мая 2024, 04:06
74
0

«Что-то пошло не так». НАЗАРЕНКО – о потере очков в игре с Металлистом 1925

Александр Назаренко прокомментировал результат матча «Металлист 1925» – «Полесье»

24 мая 2024, 03:51 | Обновлено 24 мая 2024, 04:06
74
0
«Что-то пошло не так». НАЗАРЕНКО – о потере очков в игре с Металлистом 1925
ФК Полесье. Александр Назаренко

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко подвел итоги матча с харьковским «Металлистом 1925». «Волки» пропустили два гола на последних минутах встречи и потеряли победу (3:3).

«Зрителям футбол понравился. Для нас же, как для команды, которая на 90-й минуте вела в счете 3:1 – это поражение. Мы не забили много моментов. Не забиваешь ты, забивают тебе.

Установка была играть агрессивно на половине поля соперника, перехватывать мяч там, заканчивать атаки ударами. Все было хорошо, но в конце что-то пошло не так.

На поле казалось, что наша игра, которую мы закрыли. Однако в конце потеряли концентрацию и заранее расслабились», – сказал Назаренко.

«Полесье» перед последним туром УПЛ занимает шестое место в турнирной таблице. Новичок элитного дивизиона набрал 47 баллов за 29 матчей.

По теме:
Эмиль МУСТАФАЕВ: «На тренировках все хорошо, а в игре не можем забить»
Зоря хочет продлить контракты с двумя опытными футболистами
МОЗИЛЬ: «До последнего верили, что можем набрать очки в матче с Полесьем»
Александр Назаренко Металлист 1925 Полесье Житомир Металлист 1925 - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Руслан Травкин Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы ЧЕ U17. Кипр уступил Сербии. Украина потеряла все шансы на плей-офф
Футбол | 24 мая 2024, 00:23 0
Таблицы ЧЕ U17. Кипр уступил Сербии. Украина потеряла все шансы на плей-офф
Таблицы ЧЕ U17. Кипр уступил Сербии. Украина потеряла все шансы на плей-офф

Сине-желтые, потерпев два поражения, сыграют против Кипра в последнем туре

Жирона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 мая 2024, 01:15 1
Жирона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Бокс | 23.05.2024, 10:38
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
Бокс | 23.05.2024, 07:03
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
Бокс | 23.05.2024, 20:09
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
22.05.2024, 07:01 11
Бокс
Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки
Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки
22.05.2024, 21:50 7
Футбол
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
22.05.2024, 01:54 29
Бокс
Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
23.05.2024, 09:05 8
Футбол
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
23.05.2024, 15:10 18
Футбол
Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика
Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика
22.05.2024, 18:47 1
Футбол
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем