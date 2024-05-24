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  4. «Привезли себе гол». Авагимян назвал причины поражения Черноморца от Руха
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 02:31 |
33
0

«Привезли себе гол». Авагимян назвал причины поражения Черноморца от Руха

Лидер «моряков» отметил, что соперник проявил желание победить

24 мая 2024, 02:31 |
33
0
«Привезли себе гол». Авагимян назвал причины поражения Черноморца от Руха
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Хавбек одесского «Черноморца» Артур Авагимян назвал причины поражения в игре с «Рухом» (0:2). Он отметил, что «моряки» допустили несколько глупых ошибок, а соперник показал огромное желания добыть победу.

«Пропустили снова после стандарта, потом сами себе привезли гол. Моменты, которые мы создали, не реализовали. Желания в «Руха» было больше.

Если бы мы убили, было бы другое психологическое состояние. Однако мы пропустили первыми. Мы пытались сравнять счет, но не смогли.
Мы всегда хотим побеждать, потому что играем для людей. Много ультрас наших на войне. Мы играем для них и не имеем права выходить на игру и проигрывать», – сказал Авагимян.

Перед последним туром УПЛ «Черноморец» занимает 10-е место. Одесский клуб набрал 32 очка за 29 матчей.

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Артур Авагимян Черноморец Одесса Рух Львов Украинская Премьер-лига Рух - Черноморец
Руслан Травкин Источник: УПЛ-ТВ
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