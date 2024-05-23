Фиорентина вырвала победу у Кальяри на 90+12 минуте в перенесенном матче
В Серии A сыгран поединок 38-го тура. Фиалок ждет финал Лиги конференций
Вечером 23 мая в чемпионате Италии сыгран перенесенный матч.
Фиорентина на выезде вырвала победу у Кальяри (3:2), забив решающий мяч с пенальти на 90+2 минуте. Фиалки остаются на 8-м месте за тур до конца.
Матч был перенесен, так как 29 мая Фиорентина сыграет финал Лиги конференций против греческого Олимпиакоса.
Топ-10 Серии A: Интер (93), Милан (74), Болонья (68), Ювентус (68), Аталанта (66), Рома (63), Лацио (60), Фиорентина (57), Торино (53), Наполи (52).
Чемпионат Италии. 38-й тур, 23 мая
Кальяри – Фиорентина – 2:3
Голы: Дейола, 64, Мутандва, 85 – Бонавентура, 39, Гонсалес, 89, Артур Мело, 90+12 (пен)
Фотогалерея
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|37
|29
|6
|2
|87 - 20
|93
|2
|Милан
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3
|Болонья
|37
|18
|14
|5
|54 - 30
|68
|4
|Ювентус
|37
|18
|14
|5
|52 - 31
|68
|5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6
|Рома
|37
|18
|9
|10
|64 - 44
|63
|7
|Лацио
|37
|18
|6
|13
|48 - 38
|60
|8
|Фиорентина
|37
|16
|9
|12
|58 - 44
|57
|9
|Торино
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11
|Дженоа
|37
|11
|13
|13
|43 - 45
|46
|12
|Монца
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13
|Эллас Верона
|37
|9
|10
|18
|36 - 49
|37
|14
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|15
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42 - 68
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|17
|Удинезе
|37
|5
|19
|13
|36 - 53
|34
|18
|Эмполи
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19
|Сассуоло
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20
|Салернитана
|37
|2
|10
|25
|29 - 78
|16
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