Фиорентина вырвала победу у Кальяри на 90+12 минуте в перенесенном матче

Вечером 23 мая в чемпионате Италии сыгран перенесенный матч.

Фиорентина на выезде вырвала победу у Кальяри (3:2), забив решающий мяч с пенальти на 90+2 минуте. Фиалки остаются на 8-м месте за тур до конца.

Матч был перенесен, так как 29 мая Фиорентина сыграет финал Лиги конференций против греческого Олимпиакоса.

Топ-10 Серии A: Интер (93), Милан (74), Болонья (68), Ювентус (68), Аталанта (66), Рома (63), Лацио (60), Фиорентина (57), Торино (53), Наполи (52).

Чемпионат Италии. 38-й тур, 23 мая

Кальяри – Фиорентина – 2:3

Голы: Дейола, 64, Мутандва, 85 – Бонавентура, 39, Гонсалес, 89, Артур Мело, 90+12 (пен)

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