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Чемпионат Италии
Кальяри
23.05.2024 21:45 – FT 2 : 3
Фиорентина
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Италия
23 мая 2024, 23:49 | Обновлено 24 мая 2024, 00:06
117
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Фиорентина вырвала победу у Кальяри на 90+12 минуте в перенесенном матче

В Серии A сыгран поединок 38-го тура. Фиалок ждет финал Лиги конференций

23 мая 2024, 23:49 | Обновлено 24 мая 2024, 00:06
117
0
Фиорентина вырвала победу у Кальяри на 90+12 минуте в перенесенном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 мая в чемпионате Италии сыгран перенесенный матч.

Фиорентина на выезде вырвала победу у Кальяри (3:2), забив решающий мяч с пенальти на 90+2 минуте. Фиалки остаются на 8-м месте за тур до конца.

Матч был перенесен, так как 29 мая Фиорентина сыграет финал Лиги конференций против греческого Олимпиакоса.

Топ-10 Серии A: Интер (93), Милан (74), Болонья (68), Ювентус (68), Аталанта (66), Рома (63), Лацио (60), Фиорентина (57), Торино (53), Наполи (52).

Чемпионат Италии. 38-й тур, 23 мая

Кальяри – Фиорентина – 2:3

Голы: Дейола, 64, Мутандва, 85 – Бонавентура, 39, Гонсалес, 89, Артур Мело, 90+12 (пен)

Фотогалерея

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 37 29 6 2 87 - 20 93
2 Милан 37 22 8 7 73 - 46 74
3 Болонья 37 18 14 5 54 - 30 68
4 Ювентус 37 18 14 5 52 - 31 68
5 Аталанта 36 20 6 10 67 - 39 66
6 Рома 37 18 9 10 64 - 44 63
7 Лацио 37 18 6 13 48 - 38 60
8 Фиорентина 37 16 9 12 58 - 44 57
9 Торино 37 13 14 10 36 - 33 53
10 Наполи 37 13 13 11 55 - 48 52
11 Дженоа 37 11 13 13 43 - 45 46
12 Монца 37 11 12 14 39 - 49 45
13 Эллас Верона 37 9 10 18 36 - 49 37
14 Лечче 37 8 13 16 32 - 54 37
15 Кальяри 38 8 12 18 42 - 68 36
16 Фрозиноне 37 8 11 18 44 - 68 35
17 Удинезе 37 5 19 13 36 - 53 34
18 Эмполи 37 8 9 20 27 - 53 33
19 Сассуоло 37 7 8 22 42 - 74 29
20 Салернитана 37 2 10 25 29 - 78 16
Полная таблица

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чемпионат Италии по футболу Кальяри Фиорентина Серия A Артур Мело пенальти Джакомо Бонавентура Николас Гонсалес
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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