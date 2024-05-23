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Чемпионат Европы
23 мая 2024, 23:23 | Обновлено 23 мая 2024, 23:47
62
0

В УЕФА утвердили порядок жеребьевки женского Евро-2025

Церемония состоится в швейцарской Лозанне 16 декабря

23 мая 2024, 23:23 | Обновлено 23 мая 2024, 23:47
62
0
В УЕФА утвердили порядок жеребьевки женского Евро-2025
УЕФА

В ирландском Дублине состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором был принят ряд решений по важным вопросам.

Утвержден порядок финальной жеребьевки женского Евро-2025, которая состоится в Лозанне (Швейцария) 16 декабря 2024 года.

Финальный турнир с участием 16 команд будет проходить со 2 по 27 июля в городах Базель (открытие и финал), Берн, Женева, Люцерн, Сьон, Санкт-Галлен, Тун и Цюрих.

Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА намечено на 24 сентября 2024 года в Праге (Чехия).

Сборная Украины в квалификации Евро-2025 выступает в группе В4 вместе с командами Уэльса, Хорватии и Косово.

После двух туров сборная Украины занимает второе место. Уверенно выиграв в Косово со счетом 2:0, украинки затем уступили Хорватии (0:1).

Украинская сборная дальше дважды встретится с командой Уэльса (31 мая на выезде и 4 июня в Польше).

Квалификация Евро-2025 среди женщин. Группа B4

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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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