Это не Сарри. Севилья определилась с новым тренером

Новым главным тренером «Севилья» станет наставник «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента. Об этом сообщают испанские СМИ.

Напомним, нынешний наставник «Севильи» Кике Санчес Флорес покинет клуб в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что его может заменить Маурицио Сарри.

Гарсия Пимьента возглавляет «Лас-Пальмас» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он помог клубу избежать вылета из Ла Лиги, где за тур до финиша команда занимает 15-е место в турнирной таблице. До этого Пимьента работал со второй командой «Барселоны».