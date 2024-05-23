Это не Сарри. Севилья определилась с новым тренером
Гарсия Пимьента покинет «Лас-Пальмас»
Новым главным тренером «Севилья» станет наставник «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента. Об этом сообщают испанские СМИ.
Напомним, нынешний наставник «Севильи» Кике Санчес Флорес покинет клуб в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что его может заменить Маурицио Сарри.
Гарсия Пимьента возглавляет «Лас-Пальмас» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он помог клубу избежать вылета из Ла Лиги, где за тур до финиша команда занимает 15-е место в турнирной таблице. До этого Пимьента работал со второй командой «Барселоны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии
На пост тренера претендуют Мареска, Маккенна и Франк