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Испания
23 мая 2024, 19:02 |
327
0

Это не Сарри. Севилья определилась с новым тренером

Гарсия Пимьента покинет «Лас-Пальмас»

23 мая 2024, 19:02 |
327
0
Это не Сарри. Севилья определилась с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine

Новым главным тренером «Севилья» станет наставник «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента. Об этом сообщают испанские СМИ.

Напомним, нынешний наставник «Севильи» Кике Санчес Флорес покинет клуб в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что его может заменить Маурицио Сарри.

Гарсия Пимьента возглавляет «Лас-Пальмас» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он помог клубу избежать вылета из Ла Лиги, где за тур до финиша команда занимает 15-е место в турнирной таблице. До этого Пимьента работал со второй командой «Барселоны».

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Лас-Пальмас Севилья Кике Санчес Флорес
Олег Дидух Источник: Relevo
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