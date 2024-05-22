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  4. Севилья предложила контракт именитому итальянскому тренеру
Испания
22 мая 2024, 17:59 |
522
0

Севилья предложила контракт именитому итальянскому тренеру

Команду может возглавить Маурицио Сарри

22 мая 2024, 17:59 |
522
0
Севилья предложила контракт именитому итальянскому тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

«Севилья» предложила трехлетний контракт именитому итальянскому тренеру Маурицио Сарри. Об этом сообщают испанские СМИ.

65-летний специалист готов принять предложение «Севильи», но только при одному условии. Сарри требует гарантий того, что ему подпишут тех игроков, которых он хочет. Также итальянец намерен привести с собой тренерский штаб из шести ассистентов.

«Севилью» сейчас возглавляет Кике Санчес Флорес, который покинет клуб в конце сезона. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Сарри в марте текущего года покинул пост главного тренера «Лацио».

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Севилья Маурицио Сарри
Олег Дидух Источник: Twitter
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