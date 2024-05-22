Севилья предложила контракт именитому итальянскому тренеру

«Севилья» предложила трехлетний контракт именитому итальянскому тренеру Маурицио Сарри. Об этом сообщают испанские СМИ.

65-летний специалист готов принять предложение «Севильи», но только при одному условии. Сарри требует гарантий того, что ему подпишут тех игроков, которых он хочет. Также итальянец намерен привести с собой тренерский штаб из шести ассистентов.

«Севилью» сейчас возглавляет Кике Санчес Флорес, который покинет клуб в конце сезона. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Сарри в марте текущего года покинул пост главного тренера «Лацио».