Севилья предложила контракт именитому итальянскому тренеру
Команду может возглавить Маурицио Сарри
«Севилья» предложила трехлетний контракт именитому итальянскому тренеру Маурицио Сарри. Об этом сообщают испанские СМИ.
65-летний специалист готов принять предложение «Севильи», но только при одному условии. Сарри требует гарантий того, что ему подпишут тех игроков, которых он хочет. Также итальянец намерен привести с собой тренерский штаб из шести ассистентов.
«Севилью» сейчас возглавляет Кике Санчес Флорес, который покинет клуб в конце сезона. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
Сарри в марте текущего года покинул пост главного тренера «Лацио».
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