ПУШИЧ: «Знаю, что меня сватают в Фейеноорд. Нет ничего невозможного»
Босниец только в октябре минувшего года начал работать с «Шахтером»
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал слухи о том, что он вскоре может заменить Арне Слота на посту коуча «Фейеноорда».
«Мы выиграли семнадцать из последних восемнадцати матчей чемпионата. И мы играли в очень атакующей манере, за что я получил очень большую признательность».
«Да, я знаю, что меня сватают в «Фейеноорд». Приятно это слышать, и ты знаешь, что в футболе нет ничего невозможного», – сказал Пушич.
Впрочем, Пушич добавил, что ближайшие два года планирует провести в своем нынешнем клубе, с которым у него контракт до конца сезона-2025/26.
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