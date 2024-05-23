ПУШИЧ: «Знаю, что меня сватают в Фейеноорд. Нет ничего невозможного»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал слухи о том, что он вскоре может заменить Арне Слота на посту коуча «Фейеноорда».

«Мы выиграли семнадцать из последних восемнадцати матчей чемпионата. И мы играли в очень атакующей манере, за что я получил очень большую признательность».

«Да, я знаю, что меня сватают в «Фейеноорд». Приятно это слышать, и ты знаешь, что в футболе нет ничего невозможного», – сказал Пушич.

Впрочем, Пушич добавил, что ближайшие два года планирует провести в своем нынешнем клубе, с которым у него контракт до конца сезона-2025/26.