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  4. ПУШИЧ: «Знаю, что меня сватают в Фейеноорд. Нет ничего невозможного»
Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 18:13 |
955
0

ПУШИЧ: «Знаю, что меня сватают в Фейеноорд. Нет ничего невозможного»

Босниец только в октябре минувшего года начал работать с «Шахтером»

23 мая 2024, 18:13 |
955
0
ПУШИЧ: «Знаю, что меня сватают в Фейеноорд. Нет ничего невозможного»
shakhtar.com. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал слухи о том, что он вскоре может заменить Арне Слота на посту коуча «Фейеноорда».

«Мы выиграли семнадцать из последних восемнадцати матчей чемпионата. И мы играли в очень атакующей манере, за что я получил очень большую признательность».

«Да, я знаю, что меня сватают в «Фейеноорд». Приятно это слышать, и ты знаешь, что в футболе нет ничего невозможного», – сказал Пушич.

Впрочем, Пушич добавил, что ближайшие два года планирует провести в своем нынешнем клубе, с которым у него контракт до конца сезона-2025/26.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Фейеноорд назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: AD
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