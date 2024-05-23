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  4. ФОТО. Милан презентовал форму на следующий сезон
Италия
23 мая 2024, 17:53 |
245
0

ФОТО. Милан презентовал форму на следующий сезон

«Россонери» показали домашний и вратарский комплекты

23 мая 2024, 17:53 |
245
0
ФОТО. Милан презентовал форму на следующий сезон
ФК Милан

«Милан» вместе со своим техническим спонсором Puma презентовал домашний и вратарский комплекты формы на сезон 2024/2025.

Домашний комплект выполнен в традиционных для клуба красном и черном цветах со вставками белого. Этот комплект посвящен 125-летию «Милана», которое клуб отпразднует в декабре текущего года.

В новой форме «Милан» сыграет уже в ближайшую субботу, 25 мая в матче заключительного, 38-го тура Серии А дома против «Салернитаны».

Отметим, что в презентации принимал участие Оливье Жиру, который покинет «Милан» в конце сезона.

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Олег Дидух Источник: ФК Милан
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