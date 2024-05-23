ФОТО. Милан презентовал форму на следующий сезон
«Россонери» показали домашний и вратарский комплекты
«Милан» вместе со своим техническим спонсором Puma презентовал домашний и вратарский комплекты формы на сезон 2024/2025.
Домашний комплект выполнен в традиционных для клуба красном и черном цветах со вставками белого. Этот комплект посвящен 125-летию «Милана», которое клуб отпразднует в декабре текущего года.
В новой форме «Милан» сыграет уже в ближайшую субботу, 25 мая в матче заключительного, 38-го тура Серии А дома против «Салернитаны».
Отметим, что в презентации принимал участие Оливье Жиру, который покинет «Милан» в конце сезона.
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