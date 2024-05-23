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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с эквадорским легионером
Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 17:21 |
359
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с эквадорским легионером

Хулио Мадисон так и не сыграл ни одного матча за клуб

23 мая 2024, 17:21 |
359
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с эквадорским легионером
ФК Александрия

«Александрия» официально сообщила о прекращении сотрудничества с эквадорским полузащитником Хулио Мадисоном. Контракт с 26-летним опорным хавбеком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Мадисон перешел в «Александрию» в январе текущего года. Однако за полсезона в составе украинского клуба так ни разу и не появился на поле в официальном матче.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» продлила контракт с капитаном команды Кириллом Ковальцом.

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Олег Дидух Источник: ФК Александрия
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steelmaker
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