Украина. Премьер лига23 мая 2024, 17:21 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с эквадорским легионером
Хулио Мадисон так и не сыграл ни одного матча за клуб
23 мая 2024, 17:21 |
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«Александрия» официально сообщила о прекращении сотрудничества с эквадорским полузащитником Хулио Мадисоном. Контракт с 26-летним опорным хавбеком расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Мадисон перешел в «Александрию» в январе текущего года. Однако за полсезона в составе украинского клуба так ни разу и не появился на поле в официальном матче.
Ранее сообщалось о том, что «Александрия» продлила контракт с капитаном команды Кириллом Ковальцом.
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