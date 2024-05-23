ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с эквадорским легионером

«Александрия» официально сообщила о прекращении сотрудничества с эквадорским полузащитником Хулио Мадисоном. Контракт с 26-летним опорным хавбеком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Мадисон перешел в «Александрию» в январе текущего года. Однако за полсезона в составе украинского клуба так ни разу и не появился на поле в официальном матче.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» продлила контракт с капитаном команды Кириллом Ковальцом.