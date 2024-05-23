ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с капитаном команды

Клуб УПЛ «Александрия» официально сообщил о продлении контракта с капитаном команды Кириллом Ковальцом. Новое соглашение с 30-летним полузащитником рассчитано еще на три года – до 31 мая 2027 года.

Ковалец выступает за «Александрию» с июля 2018 года. Суммарно провел за клуб 124 матча в УПЛ и забил 20 голов.

До перехода в «Александрию» Ковалец выступал за «Оболонь», «Шахтер-3» и одесский «Черноморец». Провел три матча за молодежную сборную Украины U-21. Является воспитанником харьковского «Металлиста».