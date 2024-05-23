Украина U-17 – Чехия U-17. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 23 мая сборная Украины U-17 во втором туре группового этапа чемпионата Европы U-17 сыграет против ровесников из Чехии. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Украина U-17: Макаренко, Стрельчук, Дигтярь, Третьяк, Шелекета, Оличенко, Сорока, Редушко, Богданов, Денисов, Степанов

Чехия U-17: Обдржалек, Колишек, Мичек, Крпалек, Рехачек, Панош, Слончик, Пенкса, Моудры, Шванкара, Квачек