Молодежные турниры23 мая 2024, 17:05 | Обновлено 23 мая 2024, 17:48
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Украина U-17 – Чехия U-17. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют во втором туре чемпионата Европы U-17
23 мая 2024, 17:05 | Обновлено 23 мая 2024, 17:48
418
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Сегодня, 23 мая сборная Украины U-17 во втором туре группового этапа чемпионата Европы U-17 сыграет против ровесников из Чехии. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Украина U-17: Макаренко, Стрельчук, Дигтярь, Третьяк, Шелекета, Оличенко, Сорока, Редушко, Богданов, Денисов, Степанов
Чехия U-17: Обдржалек, Колишек, Мичек, Крпалек, Рехачек, Панош, Слончик, Пенкса, Моудры, Шванкара, Квачек
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