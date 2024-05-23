Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТАЛЛЕС: «Игра с Динамо – важнейшая в этом сезоне»
Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 16:33 |
124
3

ТАЛЛЕС: «Игра с Динамо – важнейшая в этом сезоне»

Хавбек «Руха» – о матче 30-го тура УПЛ

23 мая 2024, 16:33 |
124
3
ТАЛЛЕС: «Игра с Динамо – важнейшая в этом сезоне»
ФК Рух. Таллес Бренер

Полузащитник «Руха» Таллес Бренер поделился ожиданиями от матча 30-го тура УПЛ против «Динамо» Киев (25 мая):

«Рух» очень мотивирован. Впереди у нас заключительный матч в сезоне против одного из грандов украинского футбола. Я думаю, что игра с «Динамо» — важнейшая в этом сезоне и может стать исторической для всего клуба.

Это будет напряженный и интересный поединок против сильного оппонента. В то же время каждый в «Рухе» верит, что нам под силу получить положительный результат и войти в клубную историю — впервые выйти в еврокубки».

По теме:
ЛНЗ – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с капитаном команды
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Каждый понимает значение матча с Динамо»
Таллес Бренер Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Футбол | 23 мая 2024, 03:17 4
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы

23 мая леверкузенcкая команда уступила бергамаскам со счетом 0:3

Экс-чемпион, считавший Фьюри фаворитом, сообщил, заслуженно ли победил Усик
Бокс | 22 мая 2024, 18:52 4
Экс-чемпион, считавший Фьюри фаворитом, сообщил, заслуженно ли победил Усик
Экс-чемпион, считавший Фьюри фаворитом, сообщил, заслуженно ли победил Усик

Рикки Хаттон высказался о мегафайте за титул абсолютного чемпиона мира

Наполи готов сделать серьезное предложение по Судакову, но только одно
Футбол | 23.05.2024, 10:41
Наполи готов сделать серьезное предложение по Судакову, но только одно
Наполи готов сделать серьезное предложение по Судакову, но только одно
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
Футбол | 23.05.2024, 15:10
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
ВИДЕО. Дэвид Хэй рассказал, что реванш между Усиком и Фьюри не состоится
Бокс | 22.05.2024, 20:52
ВИДЕО. Дэвид Хэй рассказал, что реванш между Усиком и Фьюри не состоится
ВИДЕО. Дэвид Хэй рассказал, что реванш между Усиком и Фьюри не состоится
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Усіх збірників не буде так що Руху можна постаратися .
Ответить
+1
Burevestnik
пох..
Ответить
0
Ostap Sweet Cherry
И как всегда - ВСЯ Украина за Рух!
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика
Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика
22.05.2024, 18:47 1
Футбол
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
22.05.2024, 13:59 2
Бокс
Лунин трогательно отреагировал на завершение карьеры Крооса
Лунин трогательно отреагировал на завершение карьеры Крооса
21.05.2024, 17:34
Футбол
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
22.05.2024, 13:36 1
Бокс
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
22.05.2024, 10:17 4
Футбол
Уайлдер рассказал, с кем он хотел бы провести бой из пары Усик – Фьюри
Уайлдер рассказал, с кем он хотел бы провести бой из пары Усик – Фьюри
21.05.2024, 22:31 2
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
22.05.2024, 00:03 1
Хоккей
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем