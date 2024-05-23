ТАЛЛЕС: «Игра с Динамо – важнейшая в этом сезоне»
Хавбек «Руха» – о матче 30-го тура УПЛ
Полузащитник «Руха» Таллес Бренер поделился ожиданиями от матча 30-го тура УПЛ против «Динамо» Киев (25 мая):
«Рух» очень мотивирован. Впереди у нас заключительный матч в сезоне против одного из грандов украинского футбола. Я думаю, что игра с «Динамо» — важнейшая в этом сезоне и может стать исторической для всего клуба.
Это будет напряженный и интересный поединок против сильного оппонента. В то же время каждый в «Рухе» верит, что нам под силу получить положительный результат и войти в клубную историю — впервые выйти в еврокубки».
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