ТАЛЛЕС: «Игра с Динамо – важнейшая в этом сезоне»

Полузащитник «Руха» Таллес Бренер поделился ожиданиями от матча 30-го тура УПЛ против «Динамо» Киев (25 мая):

«Рух» очень мотивирован. Впереди у нас заключительный матч в сезоне против одного из грандов украинского футбола. Я думаю, что игра с «Динамо» — важнейшая в этом сезоне и может стать исторической для всего клуба.

Это будет напряженный и интересный поединок против сильного оппонента. В то же время каждый в «Рухе» верит, что нам под силу получить положительный результат и войти в клубную историю — впервые выйти в еврокубки».