В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и «Динамо» Киев.

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Львовский «Рух» в турнирной таблице УПЛ занимает 5-е место, имея в активе 49 очков. У «Динамо» 2-я позиция и 66 набранных пунктов.

Видеотрансляцию поединка «Рух» – «Динамо» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Рух – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция