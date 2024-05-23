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Чемпионат Украины
Рух Львов
25.05.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 13:15 | Обновлено 23 мая 2024, 13:20
306
0

Рух – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 мая в 15:30 матч 30-го тура УПЛ

23 мая 2024, 13:15 | Обновлено 23 мая 2024, 13:20
306
0
Рух – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и «Динамо» Киев.

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Львовский «Рух» в турнирной таблице УПЛ занимает 5-е место, имея в активе 49 очков. У «Динамо» 2-я позиция и 66 набранных пунктов.

Видеотрансляцию поединка «Рух» – «Динамо» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Рух – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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