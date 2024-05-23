Передумал? Раньери готов продолжить тренерскую карьеру

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери сообщил о том, что изменил свое решение и пока что не завершает тренерскую карьеру. При этом 72-летний ветеран тренерского цеха больше не будет работать с клубами и готов рассмотреть только предложения от национальных сборных.

Напомним, Раньери объявил о завершении тренерской карьеры позавчера, 21 мая, после того, как «Кальяри» обеспечил себе сохранение прописки в Серии А на следующий сезон.

В карьере Раньери уже был опыт работы на уровне сборных. С июля по ноябрь 2014 года он возглавлял сборную Греции. С командой он успел провести всего три матча, в которых 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения.