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  4. Передумал? Раньери готов продолжить тренерскую карьеру
Италия
23 мая 2024, 15:50 |
336
0

Передумал? Раньери готов продолжить тренерскую карьеру

Но итальянец готов работать только со сборными

23 мая 2024, 15:50 |
336
0
Передумал? Раньери готов продолжить тренерскую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери сообщил о том, что изменил свое решение и пока что не завершает тренерскую карьеру. При этом 72-летний ветеран тренерского цеха больше не будет работать с клубами и готов рассмотреть только предложения от национальных сборных.

Напомним, Раньери объявил о завершении тренерской карьеры позавчера, 21 мая, после того, как «Кальяри» обеспечил себе сохранение прописки в Серии А на следующий сезон.

В карьере Раньери уже был опыт работы на уровне сборных. С июля по ноябрь 2014 года он возглавлял сборную Греции. С командой он успел провести всего три матча, в которых 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения.

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Клаудио Раньери Кальяри завершение карьеры
Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
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