Барселона определилась с заменой Хави. Это экс-тренер Баварии
Ханс-Дитер Флик может заменить Хави
«Барселона» определилась с преемником Хави на посту главного тренера команды, если нынешний наставник все же будет уволен. По информации Фабрицио Романо, это бывший тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик.
Как сообщает итальянский инсайдер, Флик не вел переговоров с «Челси», его приоритетом всегда была работа с «Барселоной».
59-летний немецкий специалист остается без работы с сентября 2023 года, когда его уволили из сборной Германии. До этого он с 2019 по 2021 годы работал с мюнхенской «Баварией», с которой в 2020 году выиграл Лигу чемпионов.
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