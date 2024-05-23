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Испания
23 мая 2024, 15:37 | Обновлено 23 мая 2024, 16:04
1271
0

Барселона определилась с заменой Хави. Это экс-тренер Баварии

Ханс-Дитер Флик может заменить Хави

23 мая 2024, 15:37 | Обновлено 23 мая 2024, 16:04
1271
0
Барселона определилась с заменой Хави. Это экс-тренер Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

«Барселона» определилась с преемником Хави на посту главного тренера команды, если нынешний наставник все же будет уволен. По информации Фабрицио Романо, это бывший тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик.

Как сообщает итальянский инсайдер, Флик не вел переговоров с «Челси», его приоритетом всегда была работа с «Барселоной».

59-летний немецкий специалист остается без работы с сентября 2023 года, когда его уволили из сборной Германии. До этого он с 2019 по 2021 годы работал с мюнхенской «Баварией», с которой в 2020 году выиграл Лигу чемпионов.

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Барселона Ханс-Дитер Флик Хави Фабрицио Романо назначение тренера отставка чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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