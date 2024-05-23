Ювентус близок к возвращению легендарного защитника

Получит работу в туринском «Ювентусе» может бывший защитник команды Джорджо Кьеллини.

Сообщается, что 39-летний экс-игрок сборной Италии, который в 2020 году помог своей национальной команде выиграть Евро, займет одну из технических должностей в клубе и будет тесно работать с основной командой «Ювентуса».

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год, после чего перешел в американский клуб «Лос-Анджелес». Там он завершил свою игровую карьеру и в январе этого года вошел в тренерский штаб клуба.