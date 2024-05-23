Италия23 мая 2024, 13:41 | Обновлено 23 мая 2024, 13:44
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Ювентус близок к возвращению легендарного защитника
В клуб из Турина может вернуться Джорджио Кьеллини
23 мая 2024, 13:41 | Обновлено 23 мая 2024, 13:44
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Получит работу в туринском «Ювентусе» может бывший защитник команды Джорджо Кьеллини.
Сообщается, что 39-летний экс-игрок сборной Италии, который в 2020 году помог своей национальной команде выиграть Евро, займет одну из технических должностей в клубе и будет тесно работать с основной командой «Ювентуса».
Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год, после чего перешел в американский клуб «Лос-Анджелес». Там он завершил свою игровую карьеру и в январе этого года вошел в тренерский штаб клуба.
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