Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус близок к возвращению легендарного защитника
Италия
23 мая 2024, 13:41 | Обновлено 23 мая 2024, 13:44
678
0

Ювентус близок к возвращению легендарного защитника

В клуб из Турина может вернуться Джорджио Кьеллини

23 мая 2024, 13:41 | Обновлено 23 мая 2024, 13:44
678
0
Ювентус близок к возвращению легендарного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Получит работу в туринском «Ювентусе» может бывший защитник команды Джорджо Кьеллини.

Сообщается, что 39-летний экс-игрок сборной Италии, который в 2020 году помог своей национальной команде выиграть Евро, займет одну из технических должностей в клубе и будет тесно работать с основной командой «Ювентуса».

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год, после чего перешел в американский клуб «Лос-Анджелес». Там он завершил свою игровую карьеру и в январе этого года вошел в тренерский штаб клуба.

По теме:
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсация сезона в Серии А объявила об уходе тренера
Аталанта постаралась для Ромы? 6-е место Серии A может попасть в ЛЧ
Джорджо Кьеллини Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Бокс | 23 мая 2024, 10:38 1
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»

Эдди Хирн высказался о мегафайте в Эр-Рияде

Известно, когда сборная Украины может получить премиальные за выход на Евро
Футбол | 23 мая 2024, 13:32 1
Известно, когда сборная Украины может получить премиальные за выход на Евро
Известно, когда сборная Украины может получить премиальные за выход на Евро

Расчет должен произойти до товарищеского матча с Германией

Усику могут сохранить пояс чемпиона мира от IBF. Стали известны детали
Бокс | 22.05.2024, 17:54
Усику могут сохранить пояс чемпиона мира от IBF. Стали известны детали
Усику могут сохранить пояс чемпиона мира от IBF. Стали известны детали
Безвольное поражение в США. Рефери остановил бой Редкача в 5-м раунде
Бокс | 23.05.2024, 08:26
Безвольное поражение в США. Рефери остановил бой Редкача в 5-м раунде
Безвольное поражение в США. Рефери остановил бой Редкача в 5-м раунде
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
Футбол | 23.05.2024, 08:19
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брат Фьюри впервые отреагировал на поединок Тайсона против Александра Усика
Брат Фьюри впервые отреагировал на поединок Тайсона против Александра Усика
21.05.2024, 15:17 1
Бокс
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
22.05.2024, 13:59 2
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
22.05.2024, 00:03 1
Хоккей
Де Ла Хойя отреагировал на первое место Усика в рейтинге P4P от The Ring
Де Ла Хойя отреагировал на первое место Усика в рейтинге P4P от The Ring
21.05.2024, 09:45 1
Бокс
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
21.05.2024, 16:28 227
Футбол
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
22.05.2024, 10:15 1
Футбол
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
22.05.2024, 23:54 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем