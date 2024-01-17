Легендарный итальянский защитник начал тренерскую карьеру

Клуб MLS «Лос-Анджелес» официально сообщил о том, что в тренерский штаб команды вошел легендарный итальянский защитник Джорджо Кьеллини. Он станет одним из ассистентом главного тренера команды Стивена Черундоло и будет отвечать за развитие игроков.

Напомним, Кьеллини объявил о завершении карьеры игрока лишь месяц назад. Последние полтога годы игровой карьеры он провел именно в «Лос-Анджелесе».

За это время Кьеллини с «Лос-Анджелесом» выиграл регулярный чемпионат MLS 2022 года, стал обладателем Кубка MLS и финалистом Лиги чемпионов КОНКАКАФ.