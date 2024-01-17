Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный итальянский защитник начал тренерскую карьеру
Major League Soccer
17 января 2024, 13:45 |
395
0

Легендарный итальянский защитник начал тренерскую карьеру

Джорджо Кьеллини вошел в тренерский штаб «Лос-Анджелеса»

17 января 2024, 13:45 |
395
0
Легендарный итальянский защитник начал тренерскую карьеру
ФК Лос-Анджелес. Джорджо Кьеллини

Клуб MLS «Лос-Анджелес» официально сообщил о том, что в тренерский штаб команды вошел легендарный итальянский защитник Джорджо Кьеллини. Он станет одним из ассистентом главного тренера команды Стивена Черундоло и будет отвечать за развитие игроков.

Напомним, Кьеллини объявил о завершении карьеры игрока лишь месяц назад. Последние полтога годы игровой карьеры он провел именно в «Лос-Анджелесе».

За это время Кьеллини с «Лос-Анджелесом» выиграл регулярный чемпионат MLS 2022 года, стал обладателем Кубка MLS и финалистом Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

По теме:
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб МЛС сообщил о подписании Льориса
Рекордсмен сборной Франции близок к переходу в клуб MLS
Джорджо Кьеллини Лос-Анджелес (MLS)
Источник ФК Лос-Анджелес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Футбол | 17 января 2024, 12:34 4
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала

Украинский страж ворот хочет остаться в Мадриде

Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном разряде Australian Open
Теннис | 17 января 2024, 11:30 6
Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном разряде Australian Open
Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном разряде Australian Open

Людмила и Алена переиграли американский дуэт

Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Футбол | 16.01.2024, 14:24
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
Теннис | 17.01.2024, 06:09
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
Бокс | 16.01.2024, 14:18
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Во второй раз в истории 4 украинки сыграют во втором раунде Australian Open
Во второй раз в истории 4 украинки сыграют во втором раунде Australian Open
15.01.2024, 14:51 9
Теннис
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
16.01.2024, 09:15 17
Футбол
ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения
ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения
16.01.2024, 15:23 4
Футбол
ФОТО. Украинский чемпион мира прибыл в Японию ддя защиты титула
ФОТО. Украинский чемпион мира прибыл в Японию ддя защиты титула
15.01.2024, 17:19 1
Бокс
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
16.01.2024, 10:23 22
Футбол
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
15.01.2024, 20:35 3
Футбол
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
16.01.2024, 07:25 7
Теннис
Бывшая жена Тимощука: «В россии из него сделают правильного украинца»
Бывшая жена Тимощука: «В россии из него сделают правильного украинца»
15.01.2024, 13:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем