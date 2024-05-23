Джонатан ТА: «Это огромное разочарование»

Защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (0:3) в финальном матче Лиги Европы 2023/24:

«Конечно, это огромное разочарование. Когда ты зашел так далеко, хочется другого результата. Такое состояние души сейчас. Тем не менее, мы должны продолжать идти вперед. У нас впереди еще очень, очень важная игра (финал Кубка Германии - прим.). Даже если сейчас больно, надо терпеть боль. Мы двигаемся дальше с завтрашнего дня».

Напомним, это поражение закончило 51-матчевую беспроигрышную серию «Байера».