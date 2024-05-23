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  4. Джонатан ТА: «Это огромное разочарование»
Лига Европы
23 мая 2024, 13:28 | Обновлено 23 мая 2024, 13:29
104
0

Джонатан ТА: «Это огромное разочарование»

Защитник «Байера» прокомментировал поражение от «Аталанты»

23 мая 2024, 13:28 | Обновлено 23 мая 2024, 13:29
104
0
Джонатан ТА: «Это огромное разочарование»
УЕФА

Защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (0:3) в финальном матче Лиги Европы 2023/24:

«Конечно, это огромное разочарование. Когда ты зашел так далеко, хочется другого результата. Такое состояние души сейчас. Тем не менее, мы должны продолжать идти вперед. У нас впереди еще очень, очень важная игра (финал Кубка Германии - прим.). Даже если сейчас больно, надо терпеть боль. Мы двигаемся дальше с завтрашнего дня».

Напомним, это поражение закончило 51-матчевую беспроигрышную серию «Байера».

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Байер Аталанта Лига Европы Аталанта - Байер Джонатан Та
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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