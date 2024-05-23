Свитолина сохранит статус первой ракетки Украины после турнира в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) не смогла защитить прошлогоднюю победу на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция) и немного опустится в рейтинге WTA.

Перед стартом Ролан Гаррос у Элины будет 2290 очков и 19-я позиция в мировой классификации. В ближайшей редакции рейтинга WTA этого будет достаточно, чтобы сохранить статус первой ракетки Украины. Марта Костюк, которая не играла на этой неделе, удержит 20-ю строчку, имея в активе 2180 очков.

Сохранить статус первой ракетки Украины после Открытого чемпионата Франции для Свитолиной будет гораздо проблематичнее. Элина в этого году защищает четвертьфинал (430 очков), а Марта в прошлом году выбыла в первом раунде, поэтому может только набирать.