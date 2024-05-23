Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина сохранит статус первой ракетки Украины после турнира в Страсбурге
WTA
23 мая 2024, 12:20 | Обновлено 23 мая 2024, 12:21
261
0

Свитолина сохранит статус первой ракетки Украины после турнира в Страсбурге

После Ролан Гаррос ситуация, вероятно, изменится

23 мая 2024, 12:20 | Обновлено 23 мая 2024, 12:21
261
0
Свитолина сохранит статус первой ракетки Украины после турнира в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) не смогла защитить прошлогоднюю победу на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция) и немного опустится в рейтинге WTA.

Перед стартом Ролан Гаррос у Элины будет 2290 очков и 19-я позиция в мировой классификации. В ближайшей редакции рейтинга WTA этого будет достаточно, чтобы сохранить статус первой ракетки Украины. Марта Костюк, которая не играла на этой неделе, удержит 20-ю строчку, имея в активе 2180 очков.

Сохранить статус первой ракетки Украины после Открытого чемпионата Франции для Свитолиной будет гораздо проблематичнее. Элина в этого году защищает четвертьфинал (430 очков), а Марта в прошлом году выбыла в первом раунде, поэтому может только набирать.

По теме:
Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Бюрель поделилась эмоциями от победы над Свитолиной в Страсбурге
Без Свитолиной. Стали известны все четвертьфиналистки турнира в Страсбурге
Элина Свитолина WTA Страсбург Клара Бюрель рейтинг WTA Марта Костюк
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур не сумела пробиться в финальный раунд отбора к Ролан Гаррос 2024
Теннис | 22 мая 2024, 21:29 7
Снигур не сумела пробиться в финальный раунд отбора к Ролан Гаррос 2024
Снигур не сумела пробиться в финальный раунд отбора к Ролан Гаррос 2024

Дарья уступила Оксане Селехметьевой во втором матче квалификации к мейджору

Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
Футбол | 22 мая 2024, 23:54 56
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы

Адемола Лукман сделал хет-трик в финале

Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
Бокс | 23.05.2024, 07:03
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
Джервонта Дэвис, который критиковал Усика, высмеял организатора мегафайта
Бокс | 23.05.2024, 07:21
Джервонта Дэвис, который критиковал Усика, высмеял организатора мегафайта
Джервонта Дэвис, который критиковал Усика, высмеял организатора мегафайта
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Бокс | 22.05.2024, 13:36
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
21.05.2024, 21:29 5
Бокс
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
22.05.2024, 01:54 27
Бокс
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
21.05.2024, 23:21 3
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.05.2024, 09:11 2
Футбол
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
21.05.2024, 09:37 1
Бокс
Дерек Чисора признался, была ли победа Усика заслуженной в супербою с Фьюри
Дерек Чисора признался, была ли победа Усика заслуженной в супербою с Фьюри
22.05.2024, 12:12
Бокс
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
21.05.2024, 16:28 227
Футбол
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем