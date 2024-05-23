Бюрель поделилась эмоциями от победы над Свитолиной в Страсбурге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№17 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция), уступив в борьбе за путевку в четвертьфинал Кларе Бюрель (№43 WTA) из Франции.

Французская теннисистка после своей знаковой победы призналась, что рада взять реванш у украинки.

«Конечно, я очень довольна, что вновь сыграю в четвертьфинале в Страсбурге и очень рада взять реванш у Элины. В прошлом году здесь у нас был очень тяжелый матч, очень близкий. Так что я очень рада, что на этот раз обыграла ее.

Такая победа придаст мне уверенности перед остальной частью сезона. Впереди у нас большой турнир – Открытый чемпионат Франции, а затем Олимпийские игры в Париже. Так что да, я рада этому.

Играть в Страсбурге - это нечто особенно для меня. Здесь всегда приходит много людей, которые поддерживают французских игроков. Поэтому, каждый год здесь я играю с удовольствием», – призналась Бюрель.