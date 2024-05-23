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  4. Еще потеря. На Ролан Гаррос не увидят финалиста Уимблдона-2021
Ролан Гаррос
23 мая 2024, 11:50 |
533
0

Еще потеря. На Ролан Гаррос не увидят финалиста Уимблдона-2021

Турнир в Париже пропустит Маттео Берреттини

23 мая 2024, 11:50 |
533
0
Еще потеря. На Ролан Гаррос не увидят финалиста Уимблдона-2021
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, который в свое время занимал 6-е место в мировом рейтинге, а в 2021 году играл в финале Уимблдона, не выступит на Открытом чемпионате Франции этого года.

Об этом уведомил сам игрок, который признался, что «пока не готов проводить несколько пятисетовых матчей подряд».

«Я немного подожду, чтобы вернуться к турнирам уже на траве. Спасибо вам за постоянную поддержку. Я почти в строю, просто для этого нужно немного больше времени», – рассказал Берреттини.

Как известно, ранее Маттео Берреттини снялся с грунтового супертурнира в Риме.

Напомним, ранее стало известно, что Ролан Гаррос пропустит 5-я ракетка мира среди женщин Джессика Пегула.

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Маттео Берреттини Ролан Гаррос 2024
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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