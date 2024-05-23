Шанс на титул. Кревсун с Боруссией Д замахнутся на чемпионство

Команда «Боруссия» Дортмунд U-19, цвета которой защищает украинский полузащитник Даниил Кревсун, сыграет в финале плей-офф сезона юношеской Бундеслиги.

В полуфинальном противостоянии молодые «шмели», которые выиграли группу Западной Германии, выяснили отношения с одногодками из берлинской «Герты» (1-е место в группе Север).

И первая, и вторая встречи команд сильнейшего не определили – 2:2 и 3:3. В итоге все решила серия пенальти. Точным ударом в составе дортмундцев ее начал Кревсун. Партнеры почин украинца поддержали и победили со счетом 5-4.

В финале плей-офф юношеской Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд U-19 сыграет с ровесниками из «Хоффенхайма». Игра состоится 30 мая, начало – в 16:30 по киевскому времени.