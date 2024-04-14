Гол Кревсуна подтвердил чемпионский статус Боруссии Дортмунд U-19
Юношеская команда «шмелей» выиграла группу Западной Германии в национальном первенстве
В 22-м туре юниорской Бундеслиги команда дортмундской «Боруссии» U-19 на выезде выяснила отношения с командой «Фортуна» U-19 и добилась победы со счетом 2:1.
Молодые «шмели» добились волевой победы, пропустив быстрый гол на 2-й минуте встречи.
На 56-й минуте дортмундцы паритет в счете восстановили, а через 10 минут усилиями украинского полузащитника Даниила Кревсуна забили победный гол.
В таблице группы Западной Германии «Боруссия» Дортмунд U-19 занимает 1-е место, имея 61 очко после 22 матчей. На второй позиции идет команда «Шальке» U-19, у которой 44 пункта.
Победа в группе Западной Германии принесла Кревсуну и компани путевку в плей-офф национального первенства.
Юношеская Бундеслига. Западная Германия. 22-й тур
Фортуна U-19 – Боруссия Дортмунд U-19 – 1:2
Голы: Си Ву Ян, 2 – Херманн, 56, Кревсун, 66.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гостевая голевая серия киевлян достигла 35 матчей
Тренер прокомментировал непростую победу в матче УПЛ