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Германия
14 апреля 2024, 10:00 | Обновлено 14 апреля 2024, 10:09
442
0

Гол Кревсуна подтвердил чемпионский статус Боруссии Дортмунд U-19

Юношеская команда «шмелей» выиграла группу Западной Германии в национальном первенстве

14 апреля 2024, 10:00 | Обновлено 14 апреля 2024, 10:09
442
0
Гол Кревсуна подтвердил чемпионский статус Боруссии Дортмунд U-19
ФК Боруссия Дортмунд. Даниил Кревсун

В 22-м туре юниорской Бундеслиги команда дортмундской «Боруссии» U-19 на выезде выяснила отношения с командой «Фортуна» U-19 и добилась победы со счетом 2:1.

Молодые «шмели» добились волевой победы, пропустив быстрый гол на 2-й минуте встречи.

На 56-й минуте дортмундцы паритет в счете восстановили, а через 10 минут усилиями украинского полузащитника Даниила Кревсуна забили победный гол.

В таблице группы Западной Германии «Боруссия» Дортмунд U-19 занимает 1-е место, имея 61 очко после 22 матчей. На второй позиции идет команда «Шальке» U-19, у которой 44 пункта.

Победа в группе Западной Германии принесла Кревсуну и компани путевку в плей-офф национального первенства.

Юношеская Бундеслига. Западная Германия. 22-й тур

Фортуна U-19 – Боруссия Дортмунд U-19 – 1:2

Голы: Си Ву Ян, 2 – Херманн, 56, Кревсун, 66.

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Даниил Кревсун Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд U-19 чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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