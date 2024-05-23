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  4. Есть 3 претендента. Известно, какие клубы АПЛ хотят купить Цыганкова летом
Англия
23 мая 2024, 11:31 |
1824
3

Есть 3 претендента. Известно, какие клубы АПЛ хотят купить Цыганкова летом

Украинский хавбек может покинуть «Жирону»

23 мая 2024, 11:31 |
1824
3
Есть 3 претендента. Известно, какие клубы АПЛ хотят купить Цыганкова летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее испанское издание AS сообщило, что Цыганков заинтересовал клубы АПЛ. Портал Fichajes подтвердил эту информацию и сообщил, что Цыганкова летом попытаются подписать «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла», гарантировавшая себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что Цыганков примет решение о своем будущем после Евро-2024, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 33 матча, забил шесть голов и отдал шесть ассистов.

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Вулверхэмптон Вест Хэм Астон Вилла трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Barlowold
Краше уже в Жироні грати. Там тільки рівень зп буде краще 
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MrStepanovM .
Вест Гем?! не смішіть мої капці! Єврокубків нема, натомість досвід Ярмоленка є! С Жироною в ЛЧ можна свою вартість добряче підняти
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DaVinci
Астон Вілла непоганий варіант. Там і колектив відносно молодий і тренер класний.
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