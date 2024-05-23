Есть 3 претендента. Известно, какие клубы АПЛ хотят купить Цыганкова летом
Украинский хавбек может покинуть «Жирону»
26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.
Ранее испанское издание AS сообщило, что Цыганков заинтересовал клубы АПЛ. Портал Fichajes подтвердил эту информацию и сообщил, что Цыганкова летом попытаются подписать «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла», гарантировавшая себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Отмечается, что Цыганков примет решение о своем будущем после Евро-2024, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.
Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 33 матча, забил шесть голов и отдал шесть ассистов.
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