Есть 3 претендента. Известно, какие клубы АПЛ хотят купить Цыганкова летом

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее испанское издание AS сообщило, что Цыганков заинтересовал клубы АПЛ. Портал Fichajes подтвердил эту информацию и сообщил, что Цыганкова летом попытаются подписать «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла», гарантировавшая себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что Цыганков примет решение о своем будущем после Евро-2024, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 33 матча, забил шесть голов и отдал шесть ассистов.