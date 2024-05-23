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  4. Адемола ЛУКМАН: «Это один из лучших вечеров в моей жизни»
Лига Европы
23 мая 2024, 11:16 |
264
0

Адемола ЛУКМАН: «Это один из лучших вечеров в моей жизни»

Нападающий «Аталанты» прокомментировал победу над «Байером»

23 мая 2024, 11:16 |
264
0
Адемола ЛУКМАН: «Это один из лучших вечеров в моей жизни»
УЕФА. Адемола Лукман

Нападающий итальянской «Аталанты» Адемола Лукман прокомментировал победу над леверкузенским «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы 2023/24:

«Это один из лучших вечеров в моей жизни. Это было удивительное выступление команды. Мы сделали это – фантастически. Я просто счастлив, что мы победили. Сегодня мы вошли в историю. Мы сыграли фантастическую игру во всех сферах. С первой минуты мы показали свое намерение. Мы провели фантастический первый тайм и во втором тайме не остановились на достигнутом.

Играть за Нигерию – это невероятно. Поддержка и любовь, которую я получаю дома от людей, невероятна. Это дает мне мотивацию развиваться в разных сферах – как личности, а не только в игре.

Последние 2 года клуб и тренер поддерживали меня, предоставляя мне игровые минуты и поддержку внутри клуба, чтобы я играл в футбол и показывал свою игру в том стиле, в котором мы играем. И это помогло мне поднять мою игру на совершенно новый уровень. Я очень благодарен. Мы вошли в историю и привезли титул в Бергамо.

Какое самое большое качество Гасперини? Его интенсивность. Из тренировок и разговоров с ним ты понимаешь, чего он от тебя ожидает. Первые разговоры с ним заставили меня посмотреть на футбол совсем по-другому. Он сделал вещи простыми. Это позволило мне играть в свою игру в другом свете. Я ему очень благодарен.

«Байер» – топовая команда. Они были непобедимы до сегодняшнего вечера. Я очень уважаю их за то, что они сделали в этом году. Мы были хорошо подготовлены и правильно выполнили план на игру.

У меня всегда была уверенность в своей способности творить, забивать голы, помогать товарищам по команде. За последние 2 года я смог вывести свою игру на совершенно новый уровень. Возможно, это могло произойти раньше, но случилось именно сейчас. Но это только начало. Я надеюсь на больше таких вечеров и на то, что я буду становиться все лучше и лучше.

Моя семья? В детстве они помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня, иметь такие моральные ценности и взгляды на жизнь, которые я имею, и хотеть совершенствоваться в каждой сфере, в которой я могу. Я очень люблю свою семью и близких мне людей. Я им многим обязана».

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Адемола Лукман Байер Аталанта Лига Европы Аталанта - Байер
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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