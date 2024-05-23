Стало известно, сколько заработала Аталанта за титул Лиги Европы 2023/24

22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

Хет-трик в этом поединке оформил Адемола Лукман. Форвард бергамасков был признан лучшим игроком противостояния.

За титул Лиги Европы «Аталанта» заработала 9.4 миллиона долларов.

«Байер», как финалист, получил чек в 5 млн долларов.

Для «Аталанты» это первый еврокубковый трофей и второй в истории клуба. Первым был Кубок Италии сезона 1962/63.