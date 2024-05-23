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Лига Европы
23 мая 2024, 02:20 |
242
0

Стало известно, сколько заработала Аталанта за титул Лиги Европы 2023/24

В финале турнира бергамаски переиграли «Байер» со счетом 3:0

23 мая 2024, 02:20 |
242
0
Стало известно, сколько заработала Аталанта за титул Лиги Европы 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

Хет-трик в этом поединке оформил Адемола Лукман. Форвард бергамасков был признан лучшим игроком противостояния.

За титул Лиги Европы «Аталанта» заработала 9.4 миллиона долларов.

«Байер», как финалист, получил чек в 5 млн долларов.

Для «Аталанты» это первый еврокубковый трофей и второй в истории клуба. Первым был Кубок Италии сезона 1962/63.

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Аталанта Байер Аталанта - Байер Лига Европы призовые
Даниил Агарков Источник
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