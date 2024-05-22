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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Уверен, в следующем сезоне забью больше голов»
Испания
22 мая 2024, 19:06 |
82
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Уверен, в следующем сезоне забью больше голов»

Форвард «Барселоны» – о целях на следующий сезон

22 мая 2024, 19:06 |
82
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Уверен, в следующем сезоне забью больше голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что хочет стать лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги в следующем сезоне:

«После последних матчей стало понятно, что мне будет трудно стать лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги. Если не сделаю это в этом году, то постараюсь в следующем.

Я уверен, что в следующем сезоне я забью больше голов, чем в этом. Моя идея и моя цель – забивать больше голов, чем в первый год в «Барсе». Я знаю, что я готов и могу это сделать».

В нынешнем сезоне на счету 35-летнего поляка 18 голов и 8 ассистов в 34 матчах Ла Лиги.

Ранее Левандовски прокомментировал переход Мбаппе в «Реал».

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Роберт Левандовски Барселона Ла Лига
Олег Дидух Источник: Marca
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