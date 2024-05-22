Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Уверен, в следующем сезоне забью больше голов»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что хочет стать лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги в следующем сезоне:

«После последних матчей стало понятно, что мне будет трудно стать лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги. Если не сделаю это в этом году, то постараюсь в следующем.

Я уверен, что в следующем сезоне я забью больше голов, чем в этом. Моя идея и моя цель – забивать больше голов, чем в первый год в «Барсе». Я знаю, что я готов и могу это сделать».

В нынешнем сезоне на счету 35-летнего поляка 18 голов и 8 ассистов в 34 матчах Ла Лиги.

Ранее Левандовски прокомментировал переход Мбаппе в «Реал».