Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Уверен, в следующем сезоне забью больше голов»
Форвард «Барселоны» – о целях на следующий сезон
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что хочет стать лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги в следующем сезоне:
«После последних матчей стало понятно, что мне будет трудно стать лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги. Если не сделаю это в этом году, то постараюсь в следующем.
Я уверен, что в следующем сезоне я забью больше голов, чем в этом. Моя идея и моя цель – забивать больше голов, чем в первый год в «Барсе». Я знаю, что я готов и могу это сделать».
В нынешнем сезоне на счету 35-летнего поляка 18 голов и 8 ассистов в 34 матчах Ла Лиги.
Ранее Левандовски прокомментировал переход Мбаппе в «Реал».
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