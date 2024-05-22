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Испания
22 мая 2024, 13:56 | Обновлено 22 мая 2024, 13:58
465
0

Левандовски рассказал о плюсе для Барселоны в переходе Мбаппе в Реал

Поляк оценил выгоду для каталонского клуба

22 мая 2024, 13:56 | Обновлено 22 мая 2024, 13:58
465
0
Левандовски рассказал о плюсе для Барселоны в переходе Мбаппе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски высказал мнение о вероятном переходе французского форварда Килиана Мбаппе в стан мадридского «Реала» – принципиального соперника «блауграны».

«Пугает ли «Реал» с Мбаппе? Официально пока ничего не сказано, но, кажется, что все дороги ведут в «Реал». Страха нет. Он невероятный игрок, и если он перейдет в «Реал», то это будет очень сильная команда.

Однако наш менталитет должен быть таким: независимо от того, насколько хорош соперник, мы сможем его победить, если будем работать вместе как команда.

Мы должны быть готовы с первого матча, с первых минут, потому что «Реалу» наверняка понадобится время. Они не будут хорошо играть в начале турнира, они будут терять очки, и мы должны этим воспользоваться. Не для того, чтобы догнать их, а для того, чтобы обогнать. Как два сезона назад, когда были матчи, которые мы не смогли выиграть, но и не проиграли», – заявил Левандовски.

Ранее агент Роберта Левандовски высказался о слухах относительно планов поляка.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Барселона Килиан Мбаппе Роберт Левандовски
Юрій Остроумов Источник: Marca
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