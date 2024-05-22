Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Икер КАСИЛЬЯС: «Кроос уходит на пенсию? Сочувствую всему мировому футболу»
Испания
22 мая 2024, 18:35 |
299
0

Икер КАСИЛЬЯС: «Кроос уходит на пенсию? Сочувствую всему мировому футболу»

Легенда «Реала» – о своем экс-партнере по команде

22 мая 2024, 18:35 |
299
0
Икер КАСИЛЬЯС: «Кроос уходит на пенсию? Сочувствую всему мировому футболу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс

Легендарный экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру:

«Тони решил завершить свою карьеру, и я желаю ему всего наилучшего. Он пришел в Реал очень тихо и скромно, почти без узнаваемого имени в футболе, но впоследствии он заслужил свое привилегированное место, потому что был очень важным игроком в клубе.

У каждого игрока когда-то в голове возникают мысли, когда он должен поставить точку в своей карьере. Тони Кроос решил завершить ее этим летом. Я желаю ему всего наилучшего и благодарю за все, что он сделал для «Реала».

Честно говоря, я был немного удивлен, потому что я думаю, что Кроос все еще может играть в футбол высочайшего уровня. Каждую игру ты видишь, как он играет, и ты счастлив, что игрок с таким авторитетом и с таким опытом все еще играет в футбол.

Эта история немного похоже на Луку Модрича. Но в этом случае у Тони, как мне кажется, все еще было много сил, чтобы продолжать играть. В конце концов, это должно быть очень хорошо продуманное его решение. Думаю, вместе со своей семьей, он решил, что так будет лучше. Так и должно быть.

Спасибо ему за его достижения и, конечно, мои соболезнования всему мировому футболу. Но если он решил уйти, то только потому, что считает, что так будет правильно».

По теме:
Левандовски рассказал о плюсе для Барселоны в переходе Мбаппе в Реал
Владимир ЧЕСНАКОВ: «Я завершаю карьеру»
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Икер Касильяс Тони Кроос Реал Мадрид завершение карьеры
Олег Дидух Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс | 22 мая 2024, 13:56 4
Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс
Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс

Украинский боксер, победив Тайсона Фьюри, стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

Сериал о Шахтере выиграл награду Emmy Awards
Футбол | 22 мая 2024, 14:15 32
Сериал о Шахтере выиграл награду Emmy Awards
Сериал о Шахтере выиграл награду Emmy Awards

22 мая в Нью-Йорке состоялась церемония награждения премией Sports Emmy Awards

Шевченко поблагодарил Литву за бойкот матчей с пособниками террористов
Футбол | 22.05.2024, 16:53
Шевченко поблагодарил Литву за бойкот матчей с пособниками террористов
Шевченко поблагодарил Литву за бойкот матчей с пособниками террористов
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Бокс | 22.05.2024, 01:54
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси
ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси
21.05.2024, 21:23 50
Футбол
Де Ла Хойя отреагировал на первое место Усика в рейтинге P4P от The Ring
Де Ла Хойя отреагировал на первое место Усика в рейтинге P4P от The Ring
21.05.2024, 09:45
Бокс
Карл ФРОЧ: «Пусть Усик вешает перчатки на гвоздь, ему нечего доказывать»
Карл ФРОЧ: «Пусть Усик вешает перчатки на гвоздь, ему нечего доказывать»
20.05.2024, 20:59 16
Бокс
Фанаты Реала оценили выбор между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Фанаты Реала оценили выбор между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
21.05.2024, 08:09 4
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
21.05.2024, 01:11 1
Футбол
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
21.05.2024, 09:37 1
Бокс
Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими
Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими
21.05.2024, 10:21 1
Футбол
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
21.05.2024, 11:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем