Икер КАСИЛЬЯС: «Кроос уходит на пенсию? Сочувствую всему мировому футболу»

Легендарный экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру:

«Тони решил завершить свою карьеру, и я желаю ему всего наилучшего. Он пришел в Реал очень тихо и скромно, почти без узнаваемого имени в футболе, но впоследствии он заслужил свое привилегированное место, потому что был очень важным игроком в клубе.

У каждого игрока когда-то в голове возникают мысли, когда он должен поставить точку в своей карьере. Тони Кроос решил завершить ее этим летом. Я желаю ему всего наилучшего и благодарю за все, что он сделал для «Реала».

Честно говоря, я был немного удивлен, потому что я думаю, что Кроос все еще может играть в футбол высочайшего уровня. Каждую игру ты видишь, как он играет, и ты счастлив, что игрок с таким авторитетом и с таким опытом все еще играет в футбол.

Эта история немного похоже на Луку Модрича. Но в этом случае у Тони, как мне кажется, все еще было много сил, чтобы продолжать играть. В конце концов, это должно быть очень хорошо продуманное его решение. Думаю, вместе со своей семьей, он решил, что так будет лучше. Так и должно быть.

Спасибо ему за его достижения и, конечно, мои соболезнования всему мировому футболу. Но если он решил уйти, то только потому, что считает, что так будет правильно».