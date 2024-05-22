Источник: Вслед за Почеттино. Эрик тен Хаг покинет Манчестер Юнайтед

54-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг после завершения сезона покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Эту информацию сообщил авторитетный футбольный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Журналист отмечает, что возможным преемником Тен Хага может быть Киран Маккенна из команды «Ипсвич Таун» или же Роберто Де Дзерби, который покинет «Брайтон». Отмечается, что руководство «красных дьяволов» рассматривает также назначение Маурисио Почеттино, который вчера был уволен из «Челси».

Эрик тен Хаг в этом сезоне АПЛ занял с «Манчестер Юнайтед» только восьмую строчку. У нидерландца будет возможность все-таки выиграть первый трофей в этом сезоне – «МЮ» 25 мая в финале Кубка Англии сыграет против «Манчестер Сити».