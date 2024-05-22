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Англия
22 мая 2024, 19:26 | Обновлено 22 мая 2024, 20:16
1100
0

Источник: Вслед за Почеттино. Эрик тен Хаг покинет Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» будут искать нового наставника

22 мая 2024, 19:26 | Обновлено 22 мая 2024, 20:16
1100
0
Источник: Вслед за Почеттино. Эрик тен Хаг покинет Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

54-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг после завершения сезона покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Эту информацию сообщил авторитетный футбольный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Журналист отмечает, что возможным преемником Тен Хага может быть Киран Маккенна из команды «Ипсвич Таун» или же Роберто Де Дзерби, который покинет «Брайтон». Отмечается, что руководство «красных дьяволов» рассматривает также назначение Маурисио Почеттино, который вчера был уволен из «Челси».

Эрик тен Хаг в этом сезоне АПЛ занял с «Манчестер Юнайтед» только восьмую строчку. У нидерландца будет возможность все-таки выиграть первый трофей в этом сезоне – «МЮ» 25 мая в финале Кубка Англии сыграет против «Манчестер Сити».

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Эрик тен Хаг Маурисио Почеттино Джанлука Ди Марцио Ипсвич Роберто Де Дзерби отставка Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: SoccerNews.nl
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