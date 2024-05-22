Все будет быстро. Челси назначит нового тренера в течение ближайших дней
Клуб не хочет идти по пути Баварии
По информации британских СМИ, Челси не будет долго ждать до назначения нового главного тренера на место Маурисио Почеттино, который вчера покинул команду.
У руководства есть конкретный список претендентов, с некоторыми из которых уже провел переговоры. Клуб не хочет повторять ситуацию Баварии, которая длительное время не может подписать контракт с тренером.
Как сообщалось раньше, основная идея состоит в том, чтобы назначить молодого наставника с прогрессивными идеями.
Новый тренер станет третьим постоянным наставником команды за два года после того, как Роман Абрамович продал клуб американским владельцам.
В списке кандидатов называют Роберто Де Дзерби, Кирана Маккену, Энцо Мареску, Томаса Тухеля и других.
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