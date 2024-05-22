Все будет быстро. Челси назначит нового тренера в течение ближайших дней

По информации британских СМИ, Челси не будет долго ждать до назначения нового главного тренера на место Маурисио Почеттино, который вчера покинул команду.

У руководства есть конкретный список претендентов, с некоторыми из которых уже провел переговоры. Клуб не хочет повторять ситуацию Баварии, которая длительное время не может подписать контракт с тренером.

Как сообщалось раньше, основная идея состоит в том, чтобы назначить молодого наставника с прогрессивными идеями.

Новый тренер станет третьим постоянным наставником команды за два года после того, как Роман Абрамович продал клуб американским владельцам.

В списке кандидатов называют Роберто Де Дзерби, Кирана Маккену, Энцо Мареску, Томаса Тухеля и других.