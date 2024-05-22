Шевченко поблагодарил Литву за бойкот матчей с пособниками террористов

Женская сборная Литвы официально отменила матчи против пособников террористов – сборной беларуси, которые должны были состояться в отборочном турнире женского Евро-2025 (31 мая и 4 июня).

УЕФА уже подтвердил этот факт и наложил на друзей Украины санкции. В обеих встречах балтийская сборная получила технические поражения со счетом 0:3, а Федерация футбола Литвы (LFF) должна заплатить штраф в размере 5000 евро.

Президент LFF Эдгарас Станкявичюс: «Наконец-то этот вопрос был официально решен, и теперь мы можем смотреть вперед. Мы получили такие санкции, которые могли представить, и самое главное, что нашей сборной не закрыт путь к финишу в отборе чемпионата Европы. Если мы выигрываем два последних матча, будем иметь возможность бороться за второе место в группе и проход к следующему этапу. Здесь санкции и денежные штрафы – не главное, важно было еще раз напомнить позицию LFF по поводу войны и агрессоров».

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила официальное письмо с благодарностью руководителям LFF с подписями президента Андрея Шевченко и генерального секретаря Игоря Грищенко:

В письме сказано: «От имени коллектива Украинской ассоциации футбола позвольте нам воспользоваться еще одной возможностью и выразить наше искреннее уважение и благодарность за вашу постоянную, надежную и сильную поддержку Украины. Кроме того, мы очень ценим публичную позицию и комментарии руководства LFF, напоминающих миру, что жестокая война в Украине еще не закончилась и футбольная семья не должна это забывать и молча терпеть».

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ФОТО. Лист від УАФ на адресу LFF