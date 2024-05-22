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Чемпионат Европы
22 мая 2024, 16:45 |
732
1

Стало известно, где сборная Украины будет готовиться к матчу с Германией

Место встречи команды – городок Херцогенаурах

22 мая 2024, 16:45 |
732
1
Стало известно, где сборная Украины будет готовиться к матчу с Германией
Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно Sport.ua, национальная сборная Украины по футболу заключительный этап подготовки к финальной части чемпионата Европы 2024 года начнет 30 мая в немецком городке Херцогенаурах, который известен тем, что там находится штаб-квартира прославленной фирмы по производству спортинвенаря Adidas.

В Херцогенаурах одна группа подопечных Сергея Реброва прибудет из Украины транзитом через Польшу, другие игроки – из разных стран Европы, где выступают в тамошних чемпионатах.

Херцогенаурах находится в 26 километрах от Нюрнберга, где 3 июня национальная сборная Украины проведет первый из трех запланированных контрольных матчей – с немцами.

По имеющейся информации, в расположение украинской сборной должны прибыть все футболисты, включенные Сергеем Ребровым в основной список. Что же до тех игроков, которые из-за травм в последнее время не были задействованы в своих клубах, то они будут проходить восстановление под опекой медперсонала сборной.

На групповом этапе Евро-2024 в Германии соперниками украинцев будут сборные Румынии, Словакии и Бельгии.

Ранее защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров подвел итоги клубного сезона.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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