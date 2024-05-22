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  4. Выбор сделан. Экс-тренер Шахтера собирается возглавить Милан
Италия
22 мая 2024, 16:06 |
266
0

Выбор сделан. Экс-тренер Шахтера собирается возглавить Милан

Паулу Фонсека хочет вернуться в Италию

22 мая 2024, 16:06 |
266
0
Выбор сделан. Экс-тренер Шахтера собирается возглавить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека определился со своим будущим. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, он намерен возглавить «Милан».

На руках у Фонсеки также есть предложение от «Марселя» и вариант с продлением контракта с «Лиллем». Однако приоритетным для экс-тренера «Шахтера» является вариант с «Миланом».

Предложение от «россонери» не является наиболее выгодным с финансовой точки зрения для Фонсеки, однако он считает проект «Милана» наиболее привлекательным со спортивной точки зрения в долгосрочной перспективе.

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Паулу Фонсека Милан Марсель Лилль
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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