Выбор сделан. Экс-тренер Шахтера собирается возглавить Милан

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека определился со своим будущим. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, он намерен возглавить «Милан».

На руках у Фонсеки также есть предложение от «Марселя» и вариант с продлением контракта с «Лиллем». Однако приоритетным для экс-тренера «Шахтера» является вариант с «Миланом».

Предложение от «россонери» не является наиболее выгодным с финансовой точки зрения для Фонсеки, однако он считает проект «Милана» наиболее привлекательным со спортивной точки зрения в долгосрочной перспективе.