Франция09 мая 2024, 15:10 |
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Французский топ-клуб предложил 3-летний контракт Фонсеке
Экс-тренер «Шахтера» может возглавить «Марсель»
09 мая 2024, 15:10 |
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«Марсель» предложил контракт на три года главному тренеру «Лилля» Паулу Фонсеке. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, «Марсель» надеется достигнуть договоренности с Фонсекой в ближайшее время, поскольку опасается конкуренции со стороны других больших европейских клубов. Ранее сообщалось об интересе к 51-летнему португальцу со стороны «Милана» и «Вест Хэма».
Контракт Фонсеки с «Лиллем» истекает 30 июня 2024 года. Он работает с клубом с лета 2022 года.
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