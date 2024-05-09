Французский топ-клуб предложил 3-летний контракт Фонсеке

«Марсель» предложил контракт на три года главному тренеру «Лилля» Паулу Фонсеке. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, «Марсель» надеется достигнуть договоренности с Фонсекой в ближайшее время, поскольку опасается конкуренции со стороны других больших европейских клубов. Ранее сообщалось об интересе к 51-летнему португальцу со стороны «Милана» и «Вест Хэма».

Контракт Фонсеки с «Лиллем» истекает 30 июня 2024 года. Он работает с клубом с лета 2022 года.