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  4. Французский топ-клуб предложил 3-летний контракт Фонсеке
Франция
09 мая 2024, 15:10 |
644
0

Французский топ-клуб предложил 3-летний контракт Фонсеке

Экс-тренер «Шахтера» может возглавить «Марсель»

09 мая 2024, 15:10 |
644
0
Французский топ-клуб предложил 3-летний контракт Фонсеке
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

«Марсель» предложил контракт на три года главному тренеру «Лилля» Паулу Фонсеке. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, «Марсель» надеется достигнуть договоренности с Фонсекой в ближайшее время, поскольку опасается конкуренции со стороны других больших европейских клубов. Ранее сообщалось об интересе к 51-летнему португальцу со стороны «Милана» и «Вест Хэма».

Контракт Фонсеки с «Лиллем» истекает 30 июня 2024 года. Он работает с клубом с лета 2022 года.

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Марсель Паулу Фонсека Лилль Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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