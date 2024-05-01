Франция01 мая 2024, 16:17 |
540
0
Три клуба из топ-чемпионатов интересуются экс-коучем Шахтера
Паулу Фонсека может перебраться в Англию, вернуться в Италию или же остаться во Франции
01 мая 2024, 16:17 |
540
0
Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, который известен в Украине по работе с «Шахтером», пользуется популярностью на европейском рынке наставников.
Серьезный интерес к сотрудничеству с португальцем прямо сейчас проявляют английский «Вест Хэм», итальянский «Милан» и французский «Марсель».
При этом, контракт Фонсеки с «Лиллем» истекает уже 30 июня.
Ранее Фонсека не пожелал комментировать интерес к нему со стороны «Милана», заявив, что всецело сконцентрирован на нынешней работе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 мая 2024, 16:25 3
До Евгения Селезнева еще 11 голов
Футбол | 01 мая 2024, 07:42 7
Лунин пропустил в матче два гола
Футбол | 01.05.2024, 01:05
Футбол | 01.05.2024, 10:15
Футбол | 01.05.2024, 07:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.05.2024, 00:36
01.05.2024, 07:22 9
30.04.2024, 12:00 8
30.04.2024, 12:10 12
30.04.2024, 07:01 4
30.04.2024, 06:10 2
01.05.2024, 00:30 1
01.05.2024, 00:36 1