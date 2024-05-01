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  4. Три клуба из топ-чемпионатов интересуются экс-коучем Шахтера
Франция
01 мая 2024, 16:17 |
540
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Три клуба из топ-чемпионатов интересуются экс-коучем Шахтера

Паулу Фонсека может перебраться в Англию, вернуться в Италию или же остаться во Франции

01 мая 2024, 16:17 |
540
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Три клуба из топ-чемпионатов интересуются экс-коучем Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, который известен в Украине по работе с «Шахтером», пользуется популярностью на европейском рынке наставников.

Серьезный интерес к сотрудничеству с португальцем прямо сейчас проявляют английский «Вест Хэм», итальянский «Милан» и французский «Марсель».

При этом, контракт Фонсеки с «Лиллем» истекает уже 30 июня.

Ранее Фонсека не пожелал комментировать интерес к нему со стороны «Милана», заявив, что всецело сконцентрирован на нынешней работе.

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Паулу Фонсека Лилль Шахтер Донецк Милан Вест Хэм Марсель назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: inews.co.uk
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