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Чемпионат Европы
22 мая 2024, 15:22 |
322
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Австрия опубликовала расширенную заявку на Евро-2024

Ральф Рангник сделал свой выбор

22 мая 2024, 15:22 |
322
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Австрия опубликовала расширенную заявку на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник определился с расширенной заявкой на 29 человек на Евро-2024. Также указан резервный список, в который вошли еще 12 игроков.

Заявка сборной Австрии:

Вратари: Никлас Хедль (Рапид В), Тобиас Лаваль (ЛАСК), Хайнц Линднер (Юнион Сен-Жиллуаз, Бельгия), Патрик Пентц (Брондбю, Дания).

Защитники: Флавиус Данилюк (РБ Зальцбург), Кевин Дансо (Ланс, Франция), Штефан Лайнер (Боруссия М, Германия), Филипп Линхарт (Фрайбург, Германия), Филипп Мвене (Майнц, Германия), Штефан Пош (Болонья, Италия), Леопольд Керфельд (Рапид В), Гернот Траунер (Фейеноорд, Ниерланды), Максимилиан Вебер (Боруссия М, Германия).

Полузащитники: Тьерно Балло (Вольфсберг), Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг, Германия), Флориан Гриллич (Хоффенхайм, Германия), Марко Грюлль (Рапид), Флориан Кайнц (Кельн, Германия), Конрад Лаймер (Бавария, Германия), Александер Прасс (Штурм), Марсель Забитцер (Боруссия Д, Германия), Романо Шмид (Вердер, Германия), Матиас Зайдль (Рапид В), Николас Зайвальд (РБ Лейпциг, Германия), Патрик Виммер (Вольфсбург, Германия).

Нападающие: Марко Арнаутович (Интер, Италия), Максимилиан Энтруп (Хартберг), Михаэль Грегорич (Фрайбург, Германия), Андреас Вайманн (Вест Бромвич Альбион, Англия).

Резерв: Даниэль Бахманн (Уотфорд, Англия), Чичан Станкович (АЕК, Греция), Самсон Байду (РБ Зальцбург), Марко Фридль (Вердер, Германия), Мухаммед Чам (Клермонт, Франция), Кристоф Ланг (Рапид В), Деян Любичич (Кельн, Германия), Манприт Саркария (Штурм), Кевин Штегер (Бохум, Германия), Джуниор Адаму (Фрайбург, Германия), Гвидо Бургшталлер (Рапид В), Бенедикт Пихлер (Хольштайн, Германия).

На групповом этапе Евро-2024 Австрия сыграет с Францией, Нидерландами и Польшей.

Ранее свою заявку опубликовала сборная Словении.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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New Zealander
Флавіус Данилюк? Хм...Шо за чел
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