Экс-звезда Динамо – в расширенной заявке Словении на Евро-2024

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек определился с расширенной заявкой в 29 человек на Евро-2024. В нее вошли 29 игроков, 3 из которых придется отсеять.

В расширенную заявку вошел экс-игрок «Динамо» Киев Беньямин Вербич.

Заявка сборной Словении:

Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»), Матевж Видовшек («Олимпия» Любляна).

Защитники: Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех»), Яка Бийол («Удинезе»), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Петар Стоянович («Сампдория»), Ванья Дркушич («Сочи»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Жан Залетел («Виборг»).

Полузащитники: Тими Элшник («Олимпия» Любляна), Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба – «Панатинаикос»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба – «Штурм»), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт»), Миха Зайц («Фенербахче»), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава).

Нападающие: Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Жан Целар («Лугано»), Лука Захович («Погонь»), Йосип Иличич («Марибор»).

На групповом этапе Евро-2024 Словения сыграет с Англией, Сербией и Данией.