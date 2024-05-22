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Италия
22 мая 2024, 15:05 | Обновлено 22 мая 2024, 15:15
356
0

Кальяри нашел замену Раньери, который завершает карьеру

Команду может возглавить Иван Юрич

22 мая 2024, 15:05 | Обновлено 22 мая 2024, 15:15
356
0
Кальяри нашел замену Раньери, который завершает карьеру
ФК Торино. Иван Юрич

«Кальяри» начал поиски нового главного тренера после того, как нынешний наставник команды Клаудио Раньери принял решение завершить карьеру в конце нынешнего сезона.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, приоритетным вариантом для клуба из Сардинии является Иван Юрич. Он планирует в конце нынешнего сезона покинуть «Торино», который он возглавляет с лета 2021 года.

Напомним, по итогам 37-го тура «Кальяри» уже гарантировал себе сохранение прописки в Серии А на следующий сезон.

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Кальяри Иван Юрич Клаудио Раньери Торино
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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