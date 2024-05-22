Кальяри нашел замену Раньери, который завершает карьеру

«Кальяри» начал поиски нового главного тренера после того, как нынешний наставник команды Клаудио Раньери принял решение завершить карьеру в конце нынешнего сезона.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, приоритетным вариантом для клуба из Сардинии является Иван Юрич. Он планирует в конце нынешнего сезона покинуть «Торино», который он возглавляет с лета 2021 года.

Напомним, по итогам 37-го тура «Кальяри» уже гарантировал себе сохранение прописки в Серии А на следующий сезон.