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  4. Усиление под ЛЧ? Динамо летом вернет в команду двух полузащитников
Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 14:59 | Обновлено 22 мая 2024, 15:31
2039
5

Усиление под ЛЧ? Динамо летом вернет в команду двух полузащитников

Александр Яцык и Николай Михайленко поедут на сборы вместе с киевлянами

22 мая 2024, 14:59 | Обновлено 22 мая 2024, 15:31
2039
5
Усиление под ЛЧ? Динамо летом вернет в команду двух полузащитников
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Полузащитник луганской «Зари» Александр Яцык и его визави из «Александрии» Николай Михайленко летом вернутся в киевское «Динамо», сообщает издание Sport-express.ua.

По информации источника, на обоих футболистов рассчитывает главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский, поэтому игроки поедут с командой на летние сборы.

В этом сезоне 21-летний Александр Яцык на правах аренды провел 25 матчей за «Зарю», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

23-летний Николай Михайленко сыграл 15 матчей в УПЛ за «Александрию», которую также представляет в качестве арендованного игрока. В этих поединках ему удалось забить 5 голов. По мнению Transfermarkt стоимость игрока олимпийской сборной Украины также составляет 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что летом «Динамо» могут покинуть 3 атакующих игрока.

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Источник: Динамо летом могут покинуть 3 игрока группы нападения
Александр Яцык Николай Михайленко Динамо Киев Заря Луганск Александрия аренда игрока трансферы трансферы УПЛ учебно-тренировочные сборы
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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Chort
Моя любимая крото-бото-банда. Сегодня напишу даже без каспа. Это решение далось мне очень не легко, но увы каждая история рано или поздно заканчивается. Я, ухожу на заслуженную пенсию. 15 лет назад я пришел вместе со своим одноклассником Федей( нашу историю ,я когда то уже рассказывал), в наш дружный коллектив, я горжусь, что 15 лет служил Богу Ринату верой и правдой. Много за это время было и хорошего и плохого .Сколько мы делали фейковых акаунтов притворялись киевскими, ну много всего было,сами всё знаете. Нас опускали,над нами издевались, но наша любовь и вера в Царя Ренаты была сильнее. Максимка, обращаюсь лично к тебе, ты проследи пожалуйста за нашим балбесом Федькой, ну знаешь если он хорошо себе ведёт то приласкай,если плохо, по попке отшлепай. Извините парни что без отходной ушел. Но подарки для вас мои любимые , я оставил. Возле койки Кирилла я оставил сумку, в этой сумке личные бутылки для каждого, что самое главное они с гравировкой ( когда будет прыгать то вспоминайте меня. Ещё раз, спасибо за службу парни. Крото-бот однажды,крото-бот навсегда 🫡🫡
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+1
Умник
Норм. Заслужили своей игрой.
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+1
New Zealander
Памятаю коли Супряга повертався то це теж презентували як "підсилення". Те саме стосується повернення Леднева та багатьох інших. Динамо не вчиться на своїх помилках
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-1
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AK.228
Це одразу до півфіналу посилення 
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-3
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