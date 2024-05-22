Усиление под ЛЧ? Динамо летом вернет в команду двух полузащитников

Полузащитник луганской «Зари» Александр Яцык и его визави из «Александрии» Николай Михайленко летом вернутся в киевское «Динамо», сообщает издание Sport-express.ua.

По информации источника, на обоих футболистов рассчитывает главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский, поэтому игроки поедут с командой на летние сборы.

В этом сезоне 21-летний Александр Яцык на правах аренды провел 25 матчей за «Зарю», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

23-летний Николай Михайленко сыграл 15 матчей в УПЛ за «Александрию», которую также представляет в качестве арендованного игрока. В этих поединках ему удалось забить 5 голов. По мнению Transfermarkt стоимость игрока олимпийской сборной Украины также составляет 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что летом «Динамо» могут покинуть 3 атакующих игрока.