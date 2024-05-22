Украина U-17 – Чехия U-17. Матч 2-го тура Евро U-17. Смотреть онлайн LIVE
23 мая в 18:00 команда Юрия Мороза проведет второй матч чемпионата Европы
23 мая в 18:00 второй матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проведет юношеская сборная Украины U-17. Соперник – команда Чехии U-17.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.
В матче 1-го тура украинцы не использовали много шансов и уступили сербам со счетом 0:1. В другом матче группы Чехия разгромила Кипр (5:0).
Сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза занимают 3-е место и сыграют дальше с Чехией (23 мая) и Кипром (26 мая).
В четвертьфиналы выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.
Евро-2024 U-17. Групповой раунд
1-й тур, 20.05.2024
- 18:00. Сербия – Украина – 1:0 (Паралимни)
- 20:30. Кипр – Чехия – 0:5 (Ларнака)
Турнирная таблица
2-й тур, 23.05.2024
- 18:00. Украина – Чехия (Паралимни)
- 20:30. Кипр – Сербия (Ларнака)
3-й тур, 26.05.2024
- 20:30. Украина – Кипр (Ларнака)
- 20:30. Чехия – Сербия (Ларнака)
Время начала матчей – киевское.
Украина U-17 – Чехия U-17. Матч 2-го тура Евро U-17. Смотреть онлайн LIVE
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
Видеотрансляцию проводят Суспільне Спорт и официальный сайт УЕФА.
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