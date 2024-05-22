23 мая в 18:00 второй матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проведет юношеская сборная Украины U-17. Соперник – команда Чехии U-17.

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Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

В матче 1-го тура украинцы не использовали много шансов и уступили сербам со счетом 0:1. В другом матче группы Чехия разгромила Кипр (5:0).

Сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза занимают 3-е место и сыграют дальше с Чехией (23 мая) и Кипром (26 мая).

В четвертьфиналы выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Евро-2024 U-17. Групповой раунд

1-й тур, 20.05.2024

18:00. Сербия – Украина – 1:0 (Паралимни)

– 1:0 (Паралимни) 20:30. Кипр – Чехия – 0:5 (Ларнака)

Турнирная таблица

2-й тур, 23.05.2024

18:00. Украина – Чехия (Паралимни)

– Чехия (Паралимни) 20:30. Кипр – Сербия (Ларнака)

3-й тур, 26.05.2024

20:30. Украина – Кипр (Ларнака)

– Кипр (Ларнака) 20:30. Чехия – Сербия (Ларнака)

Время начала матчей – киевское.

Украина U-17 – Чехия U-17. Матч 2-го тура Евро U-17. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Видеотрансляцию проводят Суспільне Спорт и официальный сайт УЕФА.