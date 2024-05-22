Хаби АЛОНСО: «Наша вера в себя ведет нас вперед»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы 2023/24 против итальянской «Аталанты»:

«Мы знаем, что в течение последних пяти лет «Аталанта» имела очень четкую идентичность под руководством Джан Пьеро Гасперини. Мы хорошо знакомы с командой, но это команда, которая продолжает прогрессировать и развиваться. Мы играли против подобных команд в Германии, но завтра прежде всего важен менталитет. У нас есть план игры, но игроки все еще находятся в той замечательной атмосфере после празднования титула в субботу, и мы хотим воспользоваться этим.

Мы сосредоточились на подготовке к игре, мы ничего не изменили. Мы сыграли в этом году 51 игру, поэтому мы много говорили, и это здорово, что игроки понимают разную ситуацию с подготовкой. Теперь задача для нас – выиграть эти две следующие игры.

Виктор Бонифасе? После травмы нужно время, но, конечно, у нас широкий состав, у нас так много игроков, и все они хотят быть на поле. Я доволен Бони и тем, как он повлиял на нас в этом сезоне. Он нам очень помог, а мы помогаем ему вернуться на правильный путь. Передайте людям из Нигерии, что мы счастливы с ним.

Поражение в полуфинале прошлого сезона – это огромная мотивация. Мы уже говорили о том, как мы чувствовали себя в прошлом сезоне. Мы были очень близки к финалу. Мы использовали это разочарование в свою пользу. Когда вы идете в финал, вы идете туда, чтобы выиграть его. Мы попытаемся сделать последнее усилие.

Я был таким молодым в тренерской карьере, что когда мне предложили работу в Леверкузене, я подумал: «Поехали, посмотрим, что из этого получится». За полтора года столько всего произошло, это был замечательный опыт, мы приняли так много правильных решений. Я думаю, что у нас замечательная химия. Менталитет, который мы демонстрировали в течение года, был фантастическим. Я действительно наслаждаюсь этим.

Нам нужно разумно использовать пространство. И нам также нужно решить, в каком темпе играть в каких зонах игры. Завтра вечером важна наша игра без мяча. Если вы хотите выиграть финал, недостаточно просто хорошо владеть мячом.

Мы отрабатывали пенальти на протяжении всей Лиги Европы. Пока что они нам не понадобились, но в случае, если они понадобятся, как это случилось в последних трех финалах Никогда не знаешь.

Уверенность в собственных силах продолжает двигать нас вперед. Мы знаем, что можем забивать голы до последней минуты. Это огромный шаг вперед, который команда сделала в этом сезоне. С самого начала кампании мы верили в наш футбольный бренд, и это лежит в основе этого успешного забега.

Конечно, мы очень хорошо подготовились к «Аталанте» и точно знаем, чего ожидать. У них отличный тренер и отличные игроки, такие как Джанлука Скамакка и Шарль де Кетелаере. Для меня большая честь иметь возможность сыграть завтра против такой замечательной команды.

Я впервые буду иметь возможность встретиться с Гасперини, и для меня это будет большой честью. С этой системой мы можем быть гибкими, мы можем меняться, но главное – это качество игроков, то, как они читают ситуации. В «Аталанте» они делают особенные вещи, и когда ты смотришь на «Аталанту», ты многому учишься, и по этому мы стараемся готовиться. Но система – это лишь картинка, а игра – это кино.

Вирц может играть и он в форме. Посмотрим, какую роль он получит. В любом случае, он, несомненно, является ключевым игроком для нас и может сделать разницу в каждой игре.

Конечно, это разные вещи – быть в финале в роли игрока и в роли тренера. Сейчас это так: когда мяч катится, наступает время для игроков. Но я очень уверен в своей команде. Они сделают это».

Матч «Аталанта» – «Байер» состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.