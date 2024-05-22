Бэйл назвал главного претендента на Золотой мяч-2024 и огласил условие
Бывший игрок «Реала» верит у шансы Джуда Беллингема
Бывший нападающий мадридского «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Гарет Бэйл высказал мнение относительно шансов хавбека сборной Англии Джуда Беллингема на завоевание Золотого мяча по итогам 2024 года.
«Конечно [он – претендент на трофей]. Победа в крупном турнире сборных может сыграть большую роль в завоевании этого трофея. Сейчас начинается и Кубок Америки, так что [между Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом] есть что разыграть. Чтобы выиграть Золотой мяч, нужно брать командные трофеи. Если идет турнир сборных, то нужно проявлять себя на нем, как это сделал Месси пару лет назад [выиграв ЧМ-2022].
Очевидно, Беллингему предстоит многое доказать, но он уже проделал большую работу», – заявил Бэйл.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд намерена подписать Беллингема.
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