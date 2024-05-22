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Англия
22 мая 2024, 13:23 | Обновлено 22 мая 2024, 13:28
702
0

Бэйл назвал главного претендента на Золотой мяч-2024 и огласил условие

Бывший игрок «Реала» верит у шансы Джуда Беллингема

22 мая 2024, 13:23 | Обновлено 22 мая 2024, 13:28
702
0
Бэйл назвал главного претендента на Золотой мяч-2024 и огласил условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Бывший нападающий мадридского «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Гарет Бэйл высказал мнение относительно шансов хавбека сборной Англии Джуда Беллингема на завоевание Золотого мяча по итогам 2024 года.

«Конечно [он – претендент на трофей]. Победа в крупном турнире сборных может сыграть большую роль в завоевании этого трофея. Сейчас начинается и Кубок Америки, так что [между Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом] есть что разыграть. Чтобы выиграть Золотой мяч, нужно брать командные трофеи. Если идет турнир сборных, то нужно проявлять себя на нем, как это сделал Месси пару лет назад [выиграв ЧМ-2022].

Очевидно, Беллингему предстоит многое доказать, но он уже проделал большую работу», – заявил Бэйл.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд намерена подписать Беллингема.

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Гарет Бэйл Золотой мяч Джуд Беллингем
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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