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Лига Европы
22 мая 2024, 12:18 |
97
0

Мартен ДЕ РОН: «Мы хотим победить»

Полузащитник «Аталанты» поделился ожиданиями от матча против «Байера»

22 мая 2024, 12:18 |
97
0
Мартен ДЕ РОН: «Мы хотим победить»
УЕФА. Мартен де Рон

Полузащитник итальянской «Аталанты» Мартен де Рон поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы 2023/24 против леверкузенского «Байера»:

«Вчера я снова присоединился к команде, и я здесь, чтобы принести положительные вибрации. Я здесь с улыбкой, как всегда. Мы хотим победить, со мной или без меня на поле: это единственное, что имеет значение.

Увидеть баннер, который болельщики вывесили возле моего дома, было очень эмоционально для меня. Это был тяжелый период, трудно было принять то, что я пропущу этот финал. Но также было приятно узнать, сколько людей меня любят, и я тоже люблю этих людей.

Мы провели великолепную кампанию и полностью заслуживаем того, чтобы быть здесь. Обе команды заслуживают того, чтобы играть в финале: посмотрим, кому удастся поднять трофей. Я всегда разговариваю с товарищами по команде, даже когда играю. Со скамейки запасных мне придется кричать даже больше, чем обычно. Однако, прежде всего, ребята должны наслаждаться моментом и знать, что они выкладываются на полную.

Мне как игроку еще есть что отдать. Иногда ты думаешь, чем будешь заниматься после завершения карьеры. Да, мне это интересно, и я уже читаю некоторые книги о тренерской деятельности, но пока я сосредоточен только на игре.

Каждую команду можно победить. На данный момент «Байер» кажется непобедимым, но, возможно, мы те, кто может это изменить. Мы должны верить в нашу философию, играть в атакующий футбол и пытаться победить их. Вы не выиграете трофей, если не победите лучших».

Матч «Аталанта» – «Байер» состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Байер Аталанта Лига Европы Мартен де Рон Аталанта - Байер
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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