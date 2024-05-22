С Зарей Колосу не помогут два опытных игрока

Как стало известно Sport.ua, в заключительном туре чемпионата УПЛ – с «Зарей» – ковалевскому «Колосу» из-за травм не помогут опытные защитник Валерий Бондаренко и полузащитник Андрей Тотовицкий.

Кстати, этот поединок состоится в Ковалевке 25 мая, где в роли номинальных хозяев будут луганчане.

По имеющейся информации, у Тотовицкого, который принадлежит «Шахтеру», срок аренды истекает 30 июня 2024 года. В «Колосе» еще не решили, будут ли обращаться к «горнякам» с предложением продлить это соглашение. В текущем сезоне Тотовицкий по разным причинам провел за ковалевцев лишь 6 матчей.

Сейчас «Колос» занимает 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 29 очков.

Ранее центральный полузащитник ковалевского «Колоса» Вадим Милько рассказал о своих впечатлениях от проигранной игры 29 тура против «Миная» (2:3).