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  4. С Зарей Колосу не помогут два опытных игрока
Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 11:39 |
243
0

С Зарей Колосу не помогут два опытных игрока

Валерий Бондаренко и Андрей Тотовицкий вне игры

22 мая 2024, 11:39 |
243
0
С Зарей Колосу не помогут два опытных игрока
ФК Колос. Андрей Тотовицкий

Как стало известно Sport.ua, в заключительном туре чемпионата УПЛ – с «Зарей» – ковалевскому «Колосу» из-за травм не помогут опытные защитник Валерий Бондаренко и полузащитник Андрей Тотовицкий.

Кстати, этот поединок состоится в Ковалевке 25 мая, где в роли номинальных хозяев будут луганчане.

По имеющейся информации, у Тотовицкого, который принадлежит «Шахтеру», срок аренды истекает 30 июня 2024 года. В «Колосе» еще не решили, будут ли обращаться к «горнякам» с предложением продлить это соглашение. В текущем сезоне Тотовицкий по разным причинам провел за ковалевцев лишь 6 матчей.

Сейчас «Колос» занимает 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 29 очков.

Ранее центральный полузащитник ковалевского «Колоса» Вадим Милько рассказал о своих впечатлениях от проигранной игры 29 тура против «Миная» (2:3).

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инсайд Колос Ковалевка Заря Луганск Украинская Премьер-лига Андрей Тотовицкий Валерий Бондаренко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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