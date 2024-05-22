Свитолина рассказала, почему взяла на себя управление женской сборной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что взяла на себя ответственность за управление женской сборной Украины по теннису, надеясь повлиять на позитивные изменения в теннисной экосистеме родной страны.

«Мы стараемся применить новый подход, пытаемся привнести в команду разные изменения. Мне кажется, что раньше у нас был очень простой, очень старый стиль с многолетней организацией, а теперь мы пытаемся привнести что-то другое, пытаемся по-настоящему быть вовлеченными в этот процес.

Я чувствую, что у нас отличная команда, у нас так много сильных девушек в первой сотне и даже за ее пределами. Все хотят играть, и теперь, с новым форматом, я чувствую, что мы можем стать одной из сильнейших команд. Теперь больше людей смотрят теннис, больше людей вовлечены в игру, больше детей хотят стать теннисистами.

Я чувствую, что это большой шаг вперед. Для меня это своего рода миссия – продвигать теннис, продвигать спорт в Украине. Потому что сейчас все новости заняты войной, а детям, я думаю, очень тяжело психологически, когда они видят, что их родители находятся под таким давлением, не знают, что их ждет в будущем.

Поэтому хотя бы на один-два часа, на короткий промежуток времени, чтобы подарить им эти счастливые моменты, моменты, когда они могут действительно наслаждаться тем, что они любят, наслаждаться спортом.

Многие психологи говорят, что благодаря спорту люди снимают много стресса. Поэтому сейчас моя миссия – сделать это, и я думаю, что с помощью Кубка Билли Джин Кинг и команды мы сможем сделать большой шаг вперед», – сказала Элина.

13 апреля женская сборная Украины по теннису не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг, проиграв команде Румынии. В середине ноября украинская сборная сыграет против команды Австрии.