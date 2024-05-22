Легендарный Ромарио назвал лучшего тренера всех времен

58-летний бразилец Ромарио поделился воспоминаниями о периоде выступлений за испанскую «Барселону» под руководством нидерландца Йохана Кройфа.

«Там были фантастические игроки и лучший тренер всех времен, по моему мнению, которого звали Йохан Кройф», – заявил Ромарио.

Кроме этого, Ромарио признался, что игра с такими футболистами, как Микаэль Лаудруп, Жузеп Гвардиола, Христо Стоичков, Андони Субисаррета, Мигель Анхель Надаль и Гильермо Амор, помогла ему, потому что дала «много уверенности и опыта».

Ромарио, будучи игроком «Барселоны», два раза становился чемпионом Испании (1992/1993, 1993/1994), выиграл Суперкубок Испании (1994), а также выходил в финал Лиги чемпионов 1993/1994, в котором «блауграна» проиграла «Милану» (0:4).

Ранее стало известно, что Ромарио подписал игровой контракт с «Америкой».