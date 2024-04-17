ОФИЦИАЛЬНО. 58-летний Ромарио подписал игровой контракт с Америкой
Легенда бразильского футбола также является президентом клуба
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио подписал контракт игрока с клубом «Америка» из Рио-де-Жанейро, президентом которого он является.
58-летний Ромарио, который закончил карьеру в 2009 году, намерен сыграть за «Америку» в официальных матчах со своим 30-летним сыном Ромариньо.
Легенда бразильского футбола уже зарегистрирован для участия в соревнованиях.
«Официально зарегистрирован. Я готов помочь моей дорогой «Америке» в неcкольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном», — написал в соцсетях чемпион мира 1994 года.
Отметим, что «Америка» выступает во втором дивизионе чемпионат штата Рио-де-Жанейро.
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