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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 58-летний Ромарио подписал игровой контракт с Америкой
Бразилия
17 апреля 2024, 15:30 |
795
0

ОФИЦИАЛЬНО. 58-летний Ромарио подписал игровой контракт с Америкой

Легенда бразильского футбола также является президентом клуба

17 апреля 2024, 15:30 |
795
0
ОФИЦИАЛЬНО. 58-летний Ромарио подписал игровой контракт с Америкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромарио

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио подписал контракт игрока с клубом «Америка» из Рио-де-Жанейро, президентом которого он является.

58-летний Ромарио, который закончил карьеру в 2009 году, намерен сыграть за «Америку» в официальных матчах со своим 30-летним сыном Ромариньо.

Легенда бразильского футбола уже зарегистрирован для участия в соревнованиях.

«Официально зарегистрирован. Я готов помочь моей дорогой «Америке» в неcкольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном», — написал в соцсетях чемпион мира 1994 года.

Отметим, что «Америка» выступает во втором дивизионе чемпионат штата Рио-де-Жанейро.

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Юрій Вишневський Источник: Америка Рио-де-Жанейро
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