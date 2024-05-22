Англия22 мая 2024, 08:43 | Обновлено 22 мая 2024, 08:48
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ФОТО. Лидер Челси попрощался с Почеттино и назвал его главную заслугу
Коул Палмер обратился с уже бывшему наставнику команды
22 мая 2024, 08:43 | Обновлено 22 мая 2024, 08:48
1546
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер отреагировал на сообщение о том, что с поста главного тренера команды ушел аргентинец Маурисио Почеттино.
«Тренер, спасибо за все, что ты сделал для меня, и за то, что ты воплотил мои мечты в реальность. Всего наилучшего», – написал Палмер в инстаграме.
«Челси», как известно, уведомил о расставании с Маурисио Почеттино во вторник, 21 мая.
Ранее сообщалось, что Коулу Палмеру не оказалось равных в АПЛ по рациональности.
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Комментарии 3
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Краще би вигнали мудрика кукурелью і енцо аніж тренера
Показать Скрыть 1 ответ
Благородно, але ситуація складається так, що самому Палмеру є сенс подумати, чи не продовжити кар'єру деінде.
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