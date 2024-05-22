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  4. ФОТО. Лидер Челси попрощался с Почеттино и назвал его главную заслугу
Англия
22 мая 2024, 08:43 | Обновлено 22 мая 2024, 08:48
1546
3

ФОТО. Лидер Челси попрощался с Почеттино и назвал его главную заслугу

Коул Палмер обратился с уже бывшему наставнику команды

22 мая 2024, 08:43 | Обновлено 22 мая 2024, 08:48
1546
3
ФОТО. Лидер Челси попрощался с Почеттино и назвал его главную заслугу
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Челси» Коул Палмер отреагировал на сообщение о том, что с поста главного тренера команды ушел аргентинец Маурисио Почеттино.

«Тренер, спасибо за все, что ты сделал для меня, и за то, что ты воплотил мои мечты в реальность. Всего наилучшего», – написал Палмер в инстаграме.

«Челси», как известно, уведомил о расставании с Маурисио Почеттино во вторник, 21 мая.

Ранее сообщалось, что Коулу Палмеру не оказалось равных в АПЛ по рациональности.

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Юрій Остроумов Источник: Instagram
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Алекс 122
Краще би вигнали мудрика кукурелью і енцо аніж тренера 
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luceorius
 Благородно, але ситуація складається так, що самому Палмеру є сенс подумати, чи не продовжити кар'єру деінде.
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+2
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