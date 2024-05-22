ФОТО. Лидер Челси попрощался с Почеттино и назвал его главную заслугу

Полузащитник «Челси» Коул Палмер отреагировал на сообщение о том, что с поста главного тренера команды ушел аргентинец Маурисио Почеттино.

«Тренер, спасибо за все, что ты сделал для меня, и за то, что ты воплотил мои мечты в реальность. Всего наилучшего», – написал Палмер в инстаграме.

«Челси», как известно, уведомил о расставании с Маурисио Почеттино во вторник, 21 мая.

Ранее сообщалось, что Коулу Палмеру не оказалось равных в АПЛ по рациональности.