Поставлена точка в саге участия Мбаппе в Олимпиаде-2024
Хозяева будущих Игр не получат усиление в виде звездного форварда
Нападающий национальной сборной Франции Килиан Мбаппе не примет участие в футбольном турнире Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже.
Сообщается, что якобы точку в ситуации с участием или же неучастием 25-летнего уроженца Парижа в Играх-2024 поставил мадридский «Реал» - будущий клуб Мбаппе. В стане «галактикос» рассчитывают на Килиана уже в августе, поэтому согласие на его выступление в рядах олимпийской сборной Франции не дадут.
Килиан Мбаппе, как известно, не так давно распрощался с парижским «ПСЖ». Карьеру он должен продолжить в мадридском «Реале».
Ранее Килиан Мбаппе поделился взглядом на будущее в свете своего ухода из парижского клуба, вспомнив президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.
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