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Франция
22 мая 2024, 08:27 | Обновлено 22 мая 2024, 08:30
238
0

Поставлена точка в саге участия Мбаппе в Олимпиаде-2024

Хозяева будущих Игр не получат усиление в виде звездного форварда

22 мая 2024, 08:27 | Обновлено 22 мая 2024, 08:30
238
0
Поставлена точка в саге участия Мбаппе в Олимпиаде-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий национальной сборной Франции Килиан Мбаппе не примет участие в футбольном турнире Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже.

Сообщается, что якобы точку в ситуации с участием или же неучастием 25-летнего уроженца Парижа в Играх-2024 поставил мадридский «Реал» - будущий клуб Мбаппе. В стане «галактикос» рассчитывают на Килиана уже в августе, поэтому согласие на его выступление в рядах олимпийской сборной Франции не дадут.

Килиан Мбаппе, как известно, не так давно распрощался с парижским «ПСЖ». Карьеру он должен продолжить в мадридском «Реале».

Ранее Килиан Мбаппе поделился взглядом на будущее в свете своего ухода из парижского клуба, вспомнив президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Олимпийские игры 2024
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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