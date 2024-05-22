Поставлена точка в саге участия Мбаппе в Олимпиаде-2024

Нападающий национальной сборной Франции Килиан Мбаппе не примет участие в футбольном турнире Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже.

Сообщается, что якобы точку в ситуации с участием или же неучастием 25-летнего уроженца Парижа в Играх-2024 поставил мадридский «Реал» - будущий клуб Мбаппе. В стане «галактикос» рассчитывают на Килиана уже в августе, поэтому согласие на его выступление в рядах олимпийской сборной Франции не дадут.

Килиан Мбаппе, как известно, не так давно распрощался с парижским «ПСЖ». Карьеру он должен продолжить в мадридском «Реале».

Ранее Килиан Мбаппе поделился взглядом на будущее в свете своего ухода из парижского клуба, вспомнив президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.